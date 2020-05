Svindal åpner opp om forholdet til Iuel: Slik ble de sammen

Aksel Lund Svindal (37) snakker om forholdet til Amalie Iuel (26) i ny podcast.

Det var på 17. mai at det ble bekreftet at idrettsprofilene Iuel og Svindal hadde blitt kjærester.

Paret ville imidlertid ikke gi noen ytterligere kommentarer og da Iuel tidligere denne uken stilte til pressekonferanse på Bislett stadion gjorde hun det klart at hun ikke ville svare på spørsmål om forholdet til Svindal.

- Jeg har vel egentlig sagt det jeg ville si om den saken. Jeg har egentlig ikke så mye mer å si, var responsen fra Iuel overfor Nettavisen.

Les også: FIS-dokument avslører nye detaljer om dopingskandalen i langrenn

Åpner opp om forholdet



Nå åpner imidlertid Svindal opp om forholdet i podcasten «Må på behandling» med komiker Morten Ramm.

Der forteller Svindal litt om hvordan han og Iuel ble et par.

- Vi møttes på toppidrettsenteret, sier Svindal.

- Vi pratet litt og så møttes man, så tar man en middag. Det er en klisjehistorie, forteller den tidligere alpinisten.

Les også: De beste sportsdokumentarene: Tjente millioner. Så kom anklagene (+)

Han forteller videre at han begynte å møte Iuel for godt over ett år siden og de gikk rolig fremover.

Til tross for at paret har datet i en stund så var det først på 17. mai at de offentliggjorde forholdet. Svindal er imidlertid tydelig på at de ikke har prøvd å holde forholdet skjult.

- Vi har ikke holdt det hemmelig, men vi har egentlig bare gjort som normale folk gjør, sier Svindal.

Han legger riktignok til at de har unngått å dele bilder på sosiale medier.

Les også: OL-utsettelsen har blitt gladnyhet for juksemakerne

Delte bilde på Instagram



Nyheten om Norges nye kjendispar fikk stor oppmerksomhet i norske medier.

Både Iuel og Svindal er sett på som noen av de største idrettsprofilene i landet. Iuel bemerket seg så sent som i fjor med norgesrekord på 400 meter hekk under VM i Doha, mens Svindal kan vise til en rekke OL- og VM-gull fra sin alpinkarriere.

Svindal bestemte seg for å legge opp i fjor, men den mer enn 10 år yngre Iuel satser knallhardt videre.

Iuel stiller til start på Impossible Games på Bislett 11. juni.