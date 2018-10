Svindal fire uker før sesongstarten: – Sjansene er ikke blitt noe dårligere

Alpin-Norge venter spent på hva Aksel Lund Svindal faller ned på. Fartskongen føler han har en «fair sjanse» til å stille i Lake Louise med mål om å vinne.

Ingen vet om Svindal tar en sesong til. Nylig sa han at det er 50/50, og den uttalelsen står veteranen ved en måned før startskuddet for fartssesongen i Canada.

– Sjansene har ikke blitt noe dårligere i alle fall. Grunnen til at det er 50/50 er ikke at jeg står på ski og tenker at dette kan ryke når som helst. Det er mer at jeg vet hvor stor forskjell det er på å kjøre trening på lette forhold på en isbre mot å kjøre noe som ligner på renn.

– Nå er jeg smart, men du kan ikke være smart når du kjører for å vinne, sier Svindal i møtet med norsk og internasjonal presse i forkant av helgens verdenscupåpning i Sölden.

Respekt

Der stiller ikke Svindal, men han var likevel på plass i Østerrike for å spre blest om alpinsporten. 35-åringen sier det ikke er frykt som spiller inn når han vurderer sjansene for at han tar nok en vinter med skiene på beina.

– Det er respekten for det ukjente som jeg ikke har prøvd før i år, som gjør at jeg sier det er 50/50.

Svindal er optimistisk og håper å kunne stille i Lake Louise nærmest som normalt. I slutten av november står utfor og super-G på verdenscupprogrammet.

– Normalt vil ikke si den fysiske formen jeg hadde for fire år siden, men at man mentalt stiller der med et mål om å vinne. Det er det som bør være normalen, og da må man forberede seg godt. Nå føler jeg at jeg har en fair sjanse til å stille i Lake Louise og tenke at «dette skal jeg prøve å vinne». Det er dit jeg har lyst til å komme, sier Svindal på spørsmål fra NTB.

Store steg

Romerikingen har uttalt at han ville ha lagt opp om han i april hadde vært tvunget til å ta en avgjørelse om egen framtid. Da hadde han vondt i kneet og strevde etter OL-sesongen.

– Det gikk trått i april og mai, men så tok jeg veldig store steg i juni. Derfra har det gått gradvis. Det tok to måneder å få ned hevelsen uten å bruke masse hjelpemidler. Da dette skjedde i midten av juni, kunne jeg begynne å trene styrke. Det gikk mye bedre etter det.

Svindal har de siste årene slitt med knetrøbbel som følge av uhellet i Kitzbühel i 2016. Da røk både korsbåndet og menisken i høyrekneet. I tillegg fikk han bruskskader.

Neste uke drar han sammen med det norske fartslaget til Colorado i USA for en siste treningssamling før sesongstarten. Da vil vi vite mer om Svindal og hans beslutning om veien videre.

(©NTB)

