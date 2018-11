Alpinisten Aksel Lund Svindal er ute av spill inntil videre etter at han skadet tommelen sin under et fall på trening.

Svindal måtte operere i hånden etter at han ødela tommelen sin da han falt under super G-treningen i Copper Mountain torsdag.

Han synes å være ved godt mot etter operasjonen, men skriver på sin Instagram-konto at det er et lite tilbakeslag. Det er usikkert når han kan kjøre renn, men ifølge Svindal selv skal det være mulig «i nær fremtid».

– Selv om jeg staker litt dårligere, taper jeg ikke så mye på start. Det er et alternativ som fungerer veldig bra, sa en positiv Svindal til NRK.

Verdenscupen i fartsøvelsene starter neste helg i Lake Louise, og det er uklart om Svindal kan delta der.

– Han skadet tommelen og ble operert, men dette har gått bra. Han falt og satt tommelen fast, så han pådro seg en leddbåndskade i tommelen. Dette skal bli helt bra igjen, men han kommer til å bli hemmet en liten stund, fortalte alpinistenes sportssjef Claus Ryste til Nettavisen.

