Svindal vil ikke gjøre som Vonn

Lindsey Vonn er krystallklar på at alpinkarrieren er over etter inneværende sesong. Aksel Lund Svindal vil ikke operere med en tilsvarende tidshorisont.

Lørdag innleder medaljegrossisten Svindal sesongen med verdenscuprenn i utfor i canadiske Lake Louise. 35-åringen har i sesongoppkjøringen vært usikker på om kneet vil holde til å hevde seg i toppen nok en vinter, men bestemte seg nylig for å prøve.

OL-vinneren i utfor fra Pyeongchang måtte også gjennom en liten operasjon etter å ha skadet tommelen da han falt under trening forrige uke.

Svindal er klar på at han fortsatt nyter å være en del av alpinmiljøet, og hevder han er glad han ikke ligger på sofaen hjemme og angrer på at karrieren er avsluttet. Tidspunktet for når karrieren er over, vil han på ingen forskuttere.

– Se på Lindsey Vonn. Hun sa at hun uansett gir seg etter denne sesongen. Jeg er ikke den typen person. Jeg vil at beslutningen om å slutte å kjøre alpint skal komme naturlig til meg, sier Svindal til NTB.

– Når den tid kommer, håper jeg at jeg kan si «takk, jeg har hatt mye moro og nå er det tid for å reise rolig hjem og nyte skiidretten som tilskuer», tilføyer han.

Hyller Vonn

– Enkelte medier hevder at du ikke kommer til å kjøre hele sesongen og eventuelt bare utfor?

– Vel, det gir seg selv at jeg bare skal kjøre fartsdisiplinene. Forrige sesong gikk det bra i starten og fram til OL, men deretter var jeg over grensen. Kvitfjell og finalen i Åre var ikke helsemessig forsvarlig. Kneet mitt var brutalt hovent.

– Så du vet ikke om du kjører hele sesongen?

– Jeg sier bare at jeg er gammel og har vært gjennom mye, så jeg er i min fulle rett til å si stopp når jeg måtte ønske, svarer Svindal og henviser på ny at han ikke ønsker å operere med en tidshorisont slik som Lindsey Vonn.

35-åringen har samtidig stor respekt for den amerikanske superstjernen, som jakter på Ingmar Stenmarks rekord i antall verdenscupseirer. Den svenske legenden endte på 86, mens Vonn har 82.

– Hvis du hadde sagt til meg for fem år siden at noen skulle være så nær å slå rekorden, hadde jeg aldri trodd det. Lindsey er én av de største gjennom alle tider i idretten vår, og slår hun Stenmark, kan folk diskutere om hun er størst av alle, sier Svindal.

Stavproblematikk

Han mener idrettsutøvere av Vonns kaliber er sjelden vare.

– Se bare på Marcel Hirscher. Han må vinne 30 verdenscupseirer til, og det er umulig. Det er for mye. Men Lindsey har klart det. og hvem vet, kanskje kan hun klare 90. Det ville vært en helt ekstraordinær karriere, sier romerikingen.

I forberedelsene til lørdagens utforrenn har han jobbet hardt med blant annet å løse startmomentet. Tommelskaden gjør at Svindal må kjøre med en spesiallaget skinne.

– Jeg har jobbet med hvordan jeg kan holde staven min best, og ikke si det til legen, men jeg har kuttet av en god del av plastikkskinnen slik at den passer staven best mulig, smiler veteranen.

Søndag er det super-G i Lake Louise.

(©NTB)

