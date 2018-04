Svindal vil ta noen samlingspauser

Aksel Lund Svindal satser mot en ny sesong, men varsler at han vil ta pause under noen av samlingene. Et vondt kne plager ham fortsatt litt.

– Jeg hadde en god periode under OL og fram til Kvitfjell. Selv om jeg går løs på en ny sesong så skal jeg ikke være med på alle samlingene. Den i Åre om ti dager skal jeg ikke være med på, sier Svindal til NRK.

Det er fortsatt en del hevelser i kneet som har voldt ham problemer etter at han falt stygt i Kitzbühel i 2016.

– Det er enighet om at dette vil være fornuftig, sier Svindal.

Han vant to verdenscuprenn forrige sesong og toppet det hele med å ta Norges første OL-gull i utfor.

Neste sesong er det VM i Åre. Det var deer Svindal slo gjennom for alvor i 2007 med VM-gull i storslalåm og utfor.

