Svindals råd til de yngste talentene: - Vær tålmodig

Aksel Lund Svindal har lagt opp, Kjetil Jansrud har kun noen få sesonger igjen, men bak banker de norske talentene på døra. – Vær tålmodig, er Svindals råd.

Henrik Kristoffersen, Adrian Smiseth Sejersted, Aleksander Aamodt Kilde, Rasmus Windingstad, Ragnhild Mowinckel og Nina Haver-Løseth er noen av navnene som allerede har etablert seg.

Men den norske talentfabrikken er godt i gang med å produsere arvtakere. Og nå banker de unge talentene på landslagsdøren, sultne på suksess. Under verdenscupåpningen i Sölden (storslalåm) viste noen av de hva som bor i dem.

Mina Fürst Holtmann (24) og Maria Tviberg (25) kjørte begge ned til karrierebeste med 4.- og 6.-plass, mens Lucas Braathen (19) markerte seg med 6.-plass.

Braathen, som kjører storslalåm, slalåm og super G, sier til NTB at målet er å bli best.

– Jobbe hardest, smartest og ta de langsiktige valgene som må til, sier talentet om hva som må til for å nå målet.

– Kiler i magen

Flere av talentene har allerede startet å gjøre seg bemerket. Thea Louise Stjernesund (22) kjørte ned til en 9.-plass i sin verdenscupdebut forrige sesong. I år lå hun på 8.-plass etter første omgang, men endte til slutt på en noe skuffende 20.-plass.

– Hvor god kan du bli?

– Jeg kjenner det kiler i magen når de spør om det. Men jeg har skikkelig trua på dette her, det er derfor jeg fortsetter år etter år. Jeg håper på å bli best, sier hun.

Kristin Lysdahl er ett år eldre, og har allerede startet med å hente medaljer til Norge. Hun var på det norske laget som tok OL-bronse i lagkonkurransen i parallellslalåm i Pyeongchang.

I tillegg har 19 år gamle Marte Monsen etablert seg i europacupen og vant NM i fjor.

– Det er bare delmål, det er verdensmester som er det store målet, sier Monsen.

Svindals råd

På herresiden er allerede 19 år gamle Lucas Braathen nevnt. I tillegg har vi navn som Timon Haugan (22), Atle McGrath (19), Fabian Wilkens Solheim (23) og Marcus Monsen (24).

Felles for dem alle er at de ønsker å bli best i verden. Og med så høye mål kan det være godt med noen råd fra en som har vært i samme situasjon, og som faktisk ble verdens beste, som for eksempel Aksel Lund Svindal.

– Ikke få høye skuldre selv om det er litt stang ut i starten. De aller fleste trenger kanskje ikke stang inn, men du klarer det i alle fall ikke med stang ut. Man må gi seg selv litt tålmodighet i starten, også er det bare å klemme til, sier Svindal til NTB på spørsmål om hvilke råd han vil gi til de yngste som forsøker å etablere seg i toppen.

– De er jo gode nok, det viser de jo i europacupen, sier 36-åringen som i mars ga seg som toppalpinist etter å ha vunnet 36 verdenscuprenn i karrieren.

Han har også seier i totalcupen i 2007 og 2009, fem VM-gull og to OL-gull på alpin-cv-en. Tapet av Svindal vil nok merkes, og ingen av de øvrige norske blir yngre.

Mowinckel og Kilde er begge 27 år. Haver-Løseth er 30, mens Jansrud har passert 34.

– Må si fra

Henrik Kristoffersen ikke er mer en 25 år, men har allerede rukket å bli blant de beste i verden. Han mener det er viktig å si fra når man mener det er ting som ikke er godt nok.

– Til sjuende og sist handler om å stå fort på ski. Og da må du gjøre de tingene som er riktig for deg. Vi er alle forskjellige, så man gjøre de tingene som gjør deg bedre, så ofte som mulig. Og er du uenig må du si fra. Uenigheter skaper diskusjon og da kommer man videre, sier Kristoffersen.

(©NTB)