Svømmestjerne utestengt i åtte år, mister OL

Den kinesiske Svømmeprofilen Sun Yang er utestengt fra all idrett i åtte år som følge av en positiv dopingprøve.

Saken har vært til behandling i Idrettens voldgiftsrett (CAS) og fredag forelå avgjørelsen i saken.

OL- og VM-gullvinneren skal ha hindret dopingjegere i å ta en prøve av ham i forbindelse med et besøk i Kina i september 2018. Yang hevder at dopingjegerne ikke legitimerte seg ordentlig, og at han derfor ikke pliktet å avgi blod- og urinprøve.

Verdens antidopingbyrå (WADA) anket det internasjonale svømmeforbundet FINAs avgjørelse om å la 28-åringen slippe med en advarsel.

WADA oppfordret CAS til å utestenge Sun i minst to og maksimalt åtte år. Det endte med det siste.

Svømmestjernen har en tidligere dopingutelukkelse på tre måneder for bruk av et stimulerende stoff.

CAS-høringen i Montreux i november viste seg for øvrig å bli en utfordring for dommerne. Yang hadde med seg egne tolker og forklarte seg på kinesisk, men det var utbredt misnøye med kvaliteten på tolkingen, og etter lunsjpausen i den 10 timer lange høringen ble tolkene erstattet av en WADA-ansatt som behersker kinesisk.

Nå mister en av tidenes beste frisvømmere sommerens Tokyo-OL.

Sun har både OL- og VM-gull på alle distanser fra 200 til 1500 meter fri.

