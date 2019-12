Svømming: Hvas og Stojkovski klar for EM-semifinale

Tomoe Zenimoto Hvas (bildet) tok seg lørdag videre til semifinale på 200 meter butterfly under EM kortbane. Også Niksa Stojkovski er klar for semifinalen som svømmes senere lørdag. Bildet er fra et tidligere stevne. Foto: Claudio Bresciani/TT / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)