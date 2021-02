Swansea best i toppkampen mot Norwich

Swansea fortsatte sin sterke kamprekke med 2-0-seier over serieleder Norwich og sørget for at det tetter seg til i kampen om opprykk til Premier League.

Andre Ayew utnyttet svakt spill av Norwich-keeper Tim Krul på et hjørnespark til å gi hjemmelaget ledelsen tre minutter før pause. Conor Hourihane fikk stå uforstyrret og sikte inn godfoten like mange minutter ut i den andre omgangen, og dermed sto det 2-0. Norwich greide aldri å score mot mesterskapsseriens gjerrigste forsvar (15 baklengs på 27 kamper), og dermed ble tre poeng igjen i Sør-Wales. Swansea har ikke tapt siden 16. desember. – Vi utvikler oss dag for dag, og fortsatt er vi langt fra utvokst. Dette var en veldig sterk seier, sa Swansea-manager Steve Cooper til Sky Sports. Nyland må vente Norwich topper fortsatt tabellen, men er nå bare to poeng foran Swansea, som har spilt en kamp færre. Brentford er fire poeng bak og med to kamper til gode. Alexander Tettey var ubenyttet reserve for Norwich, mens Ørjan Nyland heller ikke fredag var i kamptroppen for sin nye klubb. Krul sto i målet, mens Daniel Barden satt på benken. Manager Daniel Farke sa da Nyland signerte mandag at den norske målvakten er på vei tilbake etter en skade, men han sa ikke noe om når han kan være klar. Så sent som torsdag var en sak på Norwich' nettsted om hvordan man kunne følge med på kampen illustrert med et bilde av Nyland. Selvtillit Hourihane ble leid inn fra Nylands forrige klubb Aston Villa i januar og har nå scoret tre mål på like mange kamper for Swansea. – Jeg elsker å være her, og jeg er henrykt over muligheten til å spille. Vi kom til denne kampen fulle av selvtillit, og nå har vi enda mer, sa den irske landslagsspilleren. (©NTB) Reklame Rekordlav pris på Northug-brillene Fotball

