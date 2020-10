Swiatek i karantene etter presidentmøte

Den nybakte Roland-Garros-mesteren Iga Swiatek er plassert i koronakarantene etter å ha mottatt en hedersbevisning av Polens president Andrzej Duda.

Årsaken til det er at presidenten fikk påvist koronaviruset bare timer etter at han hadde tildelt Swiatek utmerkelsen «Det gylne korset» for hennes innsats på tennisbanen.

19-åringen Swiatek sjokkerte en hel tennisverden da hun gikk helt til topps i Grand Slam-turneringen i Paris tidligere i måneden. Det var Polens første tittel i turneringen.

– Verken jeg eller de andre i teamet har noen symptomer på koronaviruset. Vi blir regelmessig testet. I samsvar med gjeldende prosedyrer blir vi satt i karantene, og vi skal testes igjen om tre dager, opplyser Swiatek via Twitter.

(©NTB)