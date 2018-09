Syk Brun må droppe VM-finale

Kristoffer Brun har slitt med sykdom i to uker. Nå ryker lørdagens A-finale i ro-VM. Jens Holm hopper inn i dobbeltsculleren.

Brun har trøblet med magen etter et par uker med influensalignende symptomer. Lørdag morgen bestemte Norges Roforbund seg for å ta Brun ut av lettvekt dobbeltsculleren med Are Strandli.

Holm fra Sarpsborg stepper inn og utgjør duoen med Strandli.

Ifølge en pressemelding fra roforbundet hadde Strandli veto i beslutningen om båten som helhet skulle delta eller trekkes.

24 år gamle Holm er normalt en del av den norske lettvektsdobbeltfireren, men lørdag får han sjansen i jakten på VM-medaljer i lettvekt dobbeltsculler.

– Dessverre er jeg blitt dårlig. Skikkelig magesjau med feber og alt som hører til. Jeg er blitt isolert på hotellet og blir erstattet i båten i dag. Det er selvsagt surt og leit, sier Brun til lokalavisen Bergens Tidendes reporter i Plovdiv.

For en drøy måned siden ble Brun og Strandli europamestere. De var blant gullfavorittene i VM før Brun ble syk.

(©NTB)

