Syk Grøvdal mister NM-gullmulighet

Karoline Bjerkeli Grøvdal kunne løpt inn til sitt femte NM-gull på 3000 meter hinder i Byrkjelo lørdag, men måtte stå over på grunn av sykdom.

– Status er at jeg har blitt litt verre i halsen etter EM. Det er litt naturlig når du har løpt to harde løp med forkjølelse, men jeg håpet at med en ekstra dag skulle det gå bra. Men jeg våknet og var sår i halsen, sa Grøvdal til NTB.

Bronsevinneren fra samme distanse i EM i Berlin slet med sykdom under mesterskapet, og har fått et tilbakefall.

– Nå har jeg hanglet etter EM, og så kjørte jeg en økt på onsdag hvor jeg følte meg bra, men så ble det verre igjen. Så det har tatt litt tid denne uka, sa hun.

– Jeg var positiv i går kveld. Jeg har lyst til å løpe fort, og det fristet å kunne få et NM-gull, men da ville jeg ha forverret forkjølelsen igjen. Nå har jeg to viktige løp igjen av sesongen. Da er det lurt å være smart.

Vil ikke ofre Diamond League-finalen

Grøvdals siste store mål for sesongen er Diamond League-finalen i Brussel.

– Nå har jeg 14 dager igjen til den. Der har jeg lyst til å løpe fort. Det er min siste mulighet til å løpe en god tid i år, og jeg er i den finalen, og det henger høyt, så da må jeg bli skikkelig frisk.

– Er du sikker på at du blir klar til den?

– Det håper jeg virkelig. Hvis ikke lurer jeg på hvilken forkjølelse jeg har fått.

Satser på 3000 meter hinder

Tjalve-løperen satte norsk rekord på øvelsen under NM i fjor med 9.13.35 og sørget da for tidenes seiersmargin ved å være nærmere to og et halvt minutt foran sølvvinneren.

Hun står fast på at 3000 meter hinder er satsingsøvelsen hennes også framover.

– Det gjør jeg. Det er satsing på hinder til Tokyo. 5000 meter ligger meg nært. Det kan være aktuelt å doble, men hinder er førsteprioritet og det står jeg fast ved. Det er der jeg har størst sjanse på medalje.

