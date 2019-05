Syk Ingebrigtsen utsetter sesongstarten

Jakob Ingebrigtsen har blitt syk og stiller derfor ikke til start i onsdagens Trond Mohn Games i friidrett i Bergen.

I en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund heter det at 18-åringen har fått påvist et forkjølelsesvirus, og han står derfor over.

– Han våknet lørdag med vondt i halsen, og i dag har han fått bekreftet at det er et virus, sier Gjert Ingebrigtsen i en kommentar.

– Dette betyr også at sesongstarten for Jakob er utsatt på ubestemt tid.

