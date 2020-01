Sykdom stoppet Ajer, Elyounoussi nærmer seg comeback

Celtic måtte klare seg uten Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi i 3-0-seieren over Ross County lørdag. Manager Neil Lennon håper å ha begge raskt tilbake.

Celtic hadde små problemer med å ta tre nye poeng i det som ser ut til å bli en intens og jevn tittelkamp i skotsk fotball lørdag. På banen var imidlertid verken Kristoffer Ajer eller Mohamed Elyounoussi.

Sistnevnte har vært ute med skade siden i november, men nærmer seg comeback med stormskritt. Kristoffer Ajer var på sin side uaktuell til lørdagens kamp som følge av sykdom.

Til Daily Record bekrefter trener Neil Lennon at Ajer måtte utelates fra kamptroppen som følge av et virus.

Samtidig opplyser Celtic-sjefen til klubbens egen TV-kanal, et intervju som er gjengitt av The Guardian , at Elyounoussi «bør være spilleklar til slutten av denne måneden».

Det betyr trolig at et skadecomeback er nært forestående for den norske landslagsprofilen.

Elyounoussi har slitt med en fotskade. Den tvang ham blant annet til å stå over Norges to siste kamper i EM-kvalifiseringen.

(©NTB)