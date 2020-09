Sykkel-VM: Andreas Leknessund med god VM-debut, Ganna vant på hjemmebane

Andreas Leknessund syklet inn til 13.-plass på fredagens temporitt under sykkel-VM i Italia. Seieren gikk til hjemmefavoritten Filippo Ganna.

Ganna var raskest av samtlige i den 31,7 kilometer lange løypa i Imola. Italieneren trillet over målstreken på 35.54. Det var 26 sekunder foran belgiske Wout Van Aert, mens sveitsiske Stefan Küng ble nummer tre. Han var ytterligere tre sekunder bak.

I sitt første senior-VM syklet norske Andreas Leknessund inn til 13.-plass, halvannet minutt bak Ganna. Det holdt til 13.-plass, noe som trygt betegnes som en god VM-debut for 21-åringen.

– Jeg viste ikke helt hva jeg skulle forvente. Det er mange følelser, så jeg vet ikke helt om jeg skal være fornøyd eller misfornøyd. Men det var uansett en stor opplevelse, sa Leknessund i et intervju vist på TV 2.

I det øyeblikket hadde ikke alle rytterne kommet i mål, og nordmannen viste derfor heller ikke hvilken plassering han til slutt skulle ende opp med.

– En drøm

13.-plassen gjør at Leknessund nå har den beste norske VM-plasseringen i tempo noensinne. Før fredagens ritt var Edvald Boasson Hagens 17.-plass i 2017 det beste norske temporesultatet i eliteklassen i VM.

I friske italienske vindkast syklet den norske 21-åringen i mål på tiden 37.24.

Mens den norske sykkeltroppen kan si seg fornøyd med Leknessunds innsats, sto jubelen i taket i den italienske.

– Det er en drøm for meg. Jeg er utrolig glad, sa Ganna i et intervju vist på TV 2 etter at seieren var i boks.

Der fortalte italieneren at han ikke kjente noe spesielt press for å prestere på hjemmebane, og han takket hele det italienske laget for hjelp og støtte både før og under rittet.

Avsluttes søndag

Sykkel-VM fortsetter lørdag. Da er det kvinnenes fellesstart over 143 kilometer som skal avvikles. I den norske kvinnetroppen finner vi Susanne Andersen, Stine Borgli, Martine Gjøs, Ingrid Lorvik, Mie Bjørndal Ottestad og Katrine Aalerud.

Mesterskapet avsluttes søndag med mennenes fellesstart over 258,2 kilometer. Hos gutta er Odd Christian Eiking, Carl Fredrik Hagen, Markus Hoelgaard, Torstein Træen, Vegard Stake Laengen og Andreas Leknessund tatt ut for å forsvare de norske fargene.

VM skulle opprinnelig vært arrangert i Sveits, men ble flyttet til Italia som følge av viruspandemien.

(©NTB)