Sykkelrittet Tour of Norway avlyst

Arrangørene av etapperittet Tour of Norway avlyser neste års ritt. Dårlig økonomi er en av hovedårsakene.

Også kommunesammenslåinger, sponsortørke og mindre statlige tilskudd enn antatt har bidratt at det norske etapperittet ikke blir avviklet i 2020, melder procycling.

– Det har vært kontakt med noen selskaper den siste tiden, men ingen med penger har sagt: Dette skal vi få til, sier Roy Hegreberg til nettstedet.

Alexander Kristoff vant 2019-utgaven av Tour of Norway.

Tidligere i høst opplyste Hegreberg at man manglet rundt seks millioner for å kunne få neste års arrangement i havn.

Totalt har regjeringen satt av 25 millioner til internasjonale sykkelritt i Norge på statsbudsjettet for neste år. 15 av dem er øremerket Arctic Race of Norway, mens Tour of Norway, Hammer Stavanger og Ladies Tour of Norway skulle ha resten.

Mye tyder på at Ladies Tour of Norway får en betydelig del.

Allerede nå skal arrangørene starte arbeidet med å få til et ritt i 2021.

– Arbeidet med 2021 begynner på et tidlig tidspunkt, så det er bra. Skal vi ha dette arrangementet, så må det økonomiske på plass. Vi må jobbe videre med tilskuddet fra det offentlige, og vi må bringe tilskuddene fra kommunene tilbake på årets nivå. Vi trenger rett og slett forutsigbarhet på et tidlig tidspunkt, sier Hegreberg.

