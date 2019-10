Sykling: Israel Cycling Academy overtar Katusha

Sykkellagene Israel Cycling Academy og Katusha har inngått en avtale som i praksis betyr at lagene slås sammen og fortsetter under det israelske lagets navn.

Det opplyser de i en felles uttalelse. Avtalen innebærer at et stort antall Katusha-ryttere heretter vil representere Israel Cycling Academy (ICA). Laget overtar Katushas lisens på verdenstouren, som er i ferd med å fornyes for tre år.

Danske Nicki Sørensen er sportsdirektør for Israel Cycling Academy, som i år har hatt norske August Jensen og Sondre Holst Enger blant sine ryttere. Enger er allerede klar for overgang til Riwal.

– Dette blir en stor utfordring, særlig fordi beslutningen (om sammenslåing) er fattet så sent i sesongen. Men det blir spennende, for heretter kommer vi til å delta i alle de store rittene, sier Sørensen til dansk TV2.

ICA ble opprettet så sent som i 2014 og har hatt status som prokontinentallag.

– Jeg har lenge sagt at ICO før eller siden ville få plass i verdenstouren, og jeg er glad for å kunne meddele at det blir virkelig allerede fra neste sesong, sier ICA-deleier Sylvan Adams i en uttalelse.

Han eier laget sammen med Ron Baron.

