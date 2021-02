Sykling: Overlegen spurtseier til Ballerini

Davide Ballerini var i en egen klasse for seg selv på oppløpet i Omloop Het Nieuwsblad lørdag. Italieneren var flere meter foran konkurrentene i massespurten.

For etter at Quick Step-lagkamerat Julian Alaphilippe stakk fra teten med 30 kilometer igjen, ble han noen kilometer senere hentet inn. Dermed var det duket for massespurt.

Ballerini hadde fått en kjempeposisjon på oppløpet og knuste konkurrentene med en enorm spurt. Ingen var i nærheten av å kunne tukte italieneren.

Seieren var Ballerinis tredje denne sesongen etter at han vant to ritt på rad tidligere i februar, under Tour de la Province.

Det ble en skuffende dag sett med norske øyne. Ingen var i nærheten av å kunne blande seg inn i seierskampen. De norske innslagene var Amund Grøndahl Jansen, Alexander Kristoff, Edvald Boasson Hagen, Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm.

