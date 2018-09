Belgier skal lede Norge i sykkel-VM

Gino Van Oudenhove blir Norges lagleder under sykkel-VM i Innsbruck.

– Vi er godt fornøyd med å ha fått på plass Gino, sier Hans Falk, sportssjef i Norges Cykleforbund til TV 2.

Van Oudenhove er bosatt i Tønsberg og har vært sportsdirektør i Joker Icobal de tolv foregående årene. Han har vært involvert i karrierene til de fleste norske rytterne som har endt opp som proff i nyere tid.

Foran denne sesongen ble han hentet til Dimension Data, profflaget der Edvald Boasson Hagen tjener sine penger.

Boasson Hagen er en av de norske som skal delta i landeveisrittet i Innsbruck.

De norske forventningene til mesterskapet i Østerrike er lave.

– Dette er et spesielt VM når det kommer til profilen. Forventningene generelt er ikke så høye, men jeg har snakket med Sven Erik (Bystrøm) og Vegard (Stake Laengen) her i vueltaen. De er motiverte til å gi sitt beste og ser på dette som en mulighet til å få et resultat selv, når de nå får muligheten til det. Å tenke at vi skal bli verdensmestre er litt urealistisk, men jeg har tro på at vi kan vise oss fram og gjøre en god figur. På en god dag kan vi kjøre inn et godt resultat, sier Van Oudenhove.

