Edvald Boasson Hagen har bestemt seg: - Det er de jeg vil sykle for

Signert ny kontrakt med Dimension Data.

Edvald Boasson Hagen har signert en ny ettårskontrakt med Dimension Data. Det bekrefter han til Nettavisen. Klassiker-rytteren innrømmer at det var flere andre interesserte lag, blant annet storlaget Quick-Step.

Dimenson Data bekreftet også den nye avtalen mandag.

- Ja det stemmer. Jeg har signert en ny kontrakt. Det var snakk om Quick-Step, men jeg trives veldig godt her, forteller Boasson Hagen til Nettavisen.

Rudsbygdingen forteller hvilke mål han har satt seg før begynnelsen på neste sesong og hva han tenker om VM, som sykles 30. september i Østerrike.

- Jeg skal satse på det samme denne sesongen. Målet er å vinne klassikere og etapper i Tour de France, som vanlig. Når det kommer til VM er jeg redd at løypen blir for hard for meg, fortelle Boasson Hagen.

Løypeprofilen i VM blir krevende, da det vil bli syklet mange tøffe stigninger i løpet av det 265 kilometer lange rittet, som sykles i Innsburck.

31-åringen har syklet for Dimension Data siden 2015. Han har også vært innom Team Colombia og Team Sky.

