Froome benekter at han forhandler om straff

Sykkelstjernen Chris Froome benektet tirsdag et avisoppslag om at han prøver å forhandle om en mild straff heller enn å kjempe for frifinnelse i sin dopingsak.

Froome og Sky-laget avslørte i desember at 32-åringen på vei mot sin første Vuelta a España-seier i september avga en dopingprøve som viste ulovlig høyt nivå av astmamedisinen salbutamol.

Salbutamol er tillatt i visse doser. Briten, som har vunnet Tour de France fire ganger, avga en prøve som viste det dobbelte av tillatt nivå.

Fordi bruk av salbutamol ikke er forbudt, ble ikke Froome suspendert av Det internasjonale sykkelforbundet (ICU). Han ble i stedet avkrevd en forklaring på det høye nivået.

Påstand om forhandlinger

Mandag skrev den italienske avisen Corriere della Sera at Froome er rede til å godta straff for uaktsomhet og at hans kone Michelle har hyret en advokat som skal hjelpe til å forhandle med UCI om kortest mulig straff.

Ifølge avisen ville Froome godta en utelukkelse som gjør det mulig for ham å delta i Giro d'Italia og Tour de France, heller enn å kjempe for frifinnelse og risikere en straff som starter senere og ødelegger sesongplanene hans.

Tirsdag tok Froome til motmæle gjennom Twitter.

– Fullstendig usant

– Jeg har sett hva Corriere della Sera skriver, og det er fullstendig usant, skrev han.

Briten har hele tiden hevdet at han ikke har brukt mer enn tillatt dose av salbutamol. Sammen med laget skal han være i ferd med å finne ut hva slags variabler som kan ha forårsaket det unormalt høye nivået som ble påvist i urinprøven.

Det kan være en langvarig prosess, og flere i sykkelmiljøet er skeptiske til en situasjon der Froome går løs på sesongen med en dopingsak hengende over seg. UCI-president David Lappartient ba nylig Sky om å suspendere Froome.

Froome forbereder seg til sesongen med en treningsleir i Sør-Afrika.

(©NTB)

