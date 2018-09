Kaggestad mener Boasson Hagen er for dårlig i «alt»: - Må begynne å gjøre jobben sin

Johan Kaggestad mener Edvald Boasson Hagen må gjøre flere endringer om han skal bli en bedre syklist neste sesong.

Erfarne Kaggestad er ikke nådig i kritikken mot Boasson Hagen når Nettavisen ringer for å høre hans analyse av sykkelprofilens prestasjoner denne sesongen.

- Han er ikke god nok til å spurte, han er ikke god nok til klassikerne og han er ikke god nok til å klatre i det hele tatt. Han er heller ikke god nok på tempo. Det er altså mye å jobbe med, forteller 74-åringen til Nettavisen.

Den erfarne sykkeleksperten sier rett ut at sesongen har vært den dårligste Boasson Hagen har hatt som proffsyklist.

To etappeseire er beholdningen denne sesongen. En seier i sykkelrittet Tour of Norway og gull på NM i tempo tidligere i sommer.

- Et spark bak

- Han ble norgesmester på tempo, men Andreas Leknessund, som han slo med sju sekunder, er ikke på noe internasjonalt nivå. Seieren er altså ikke verdt mye. Her er det en jobb å gjøre, mener Kaggestad.

Tour de France-kommentatoren er klar over Boasson Hagens sykdomstrøbbel tidligere i vinter, og har forståelse for at det kan være en av grunnene til den hittil labre sesongen.

- Årsaken til dette kan være at han har vært syk og fikk en dårlig oppbygning til sesongen. Men altså, uansett hva som er årsaken, så er det lov å ha en dårlig sesong, meddeler Kaggestad.

Han mener Boasson Hagen må ta lærdom av hva som har hendt dette året.

- Det kan bare være et spark bak for ham. For å gjøre det bedre neste sesong, men da må det gjøres noen endringer, for å komme opp på det nivået han var på før, sier Kaggestad, som også har en klar formening på hva Dimension Data-syklisten må foreta seg for å bli hakket hvassere.

- Må begynne å gjøre jobben sin

- Jeg tror Edvald kan bli like god som han var før. Men det er viktig at han får en god vinter. Hvordan man gjør det på sommeren er relatert i hvordan man gjør det på høsten og vinteren. Det er der hemmeligheten ligger, sier Kaggestad.

Når sykkelkommentatoren blir spurt om Boasson Hagen har trent godt nok det siste året er han klokkeklar i sitt svar.

- Han gjør ikke det, vet du. Du må jo være blind hvis du ikke ser at Edvald mangler mye. Han må begynne å gjøre jobben sin, uttrykker Kaggestad.

Det mener Boasson Hagen at han allerede gjør.

Boasson Hagen uenig med Kaggestad

Boasson Hagen er enig med Kaggestad om at sykdommen har påvirket han, men rudsbygdingen er også uenig flere ting Kaggestad sier.

- Det har ikke vært en god sesong, men ikke en av mine verste heller. Jeg fikk ikke trent mye den perioden jeg var syk og det kommer av at det henger igjen. Men jeg har trent mye nå, etter at jeg ble bra. Men resultatene har fortsatt ikke kommet, sier Edvald Boasson Hagen til Nettavisen.

Boasson Hagen svarer noe humoristisk når Nettavisen spør om han planlegger å gjøre noen endringer på treningsopplegget opp mot neste sesong:

- Jeg håper at jeg ikke skal være syk, det er jo en endring som forhåpentligvis funker.

- Så lenge du holder deg sykdomsfri så kommer resultatene?

- Forhåpentligvis. Man kommer langt med å få trent og man må alltid fornye seg for å utvikle seg. Jeg gjør alltid små endringer, men jeg skal ikke gjøre store endring før neste sesong, forteller Boasson Hagen.

- Hjelper ikke med et lagbytte

Boasson Hagen har vært koblet til andre sykkellag i sommer, blant annet til storlaget Quick-Step. Det har dog ikke blitt meldt om noe lagbytte for Boasson Hagen, enn så lenge.

Nettavisen erfarer også at det har vært andre lag som har vist stor interesse for 31-åringen i sommer, da det fortsatt er uklart om Boasson Hagen har signert en ny kontrakt med Dimension Data, eller ikke.

Kaggestad mener for øvrig at det ikke spiller noen rolle hvilket lag Boasson Hagen velger, da han ikke tror et lagbytte automatisk ville ført til forbedrende prestasjoner.

TV 2-profilen mener Dimension Data-syklisten må stille seg selv noen viktige spørsmål før neste sesong begynner, om han skal komme tilbake som en bedre syklist.

- Det går an å gjøre jobben bra i Dimension Data også. Med den formen han har vært i år så blir han ikke veldig interessant for Quick-Step. Han må endre kvalitetene sine hvis han skal bli interessant for dem, mener Kaggestad.

Boasson Hagen innrømmer til Nettavisen at Quick-Step har vist interesse for ham i sommer, i tillegg til flere andre lag.

- Det er mange som har vært interesserte, sier Boasson Hagen kort.

Må se seg på seg selv

Boasson Hagen tok to etappe-seire i Tour de France i 2011 og en seier i fjor sommer. Johan Kaggestad mener at Quick-Step hadde vært interessert i den Edvald-utgaven, men at han ikke er noe interessant lenger.

- Hva ønsker han med neste sesong? Det nytter ikke å bytte lag nødvendigvis, du må jo se på hva han har gjort treningssmessig. Gjør han de riktige tingene satt inn i en helhet som idrettsutøver? Han må rett og slett spørre seg om hvordan han vil se seg selv om et par år. Det hjelper nemlig ikke å skifte lag, hvis ikke treningen er god nok, forteller TV 2-eksperten.

Boasson Hagen: - Tror VM-løypa blir for hard

Boasson Hagen har nettopp kommet hjem fra en treningstur i Oslo når Nettavisen får tak i ham på telefonen. Rudsbygdingen forteller hvilke mål han har satt seg før begynnelsen på neste sesong og hva han tenker om VM, som sykles 30. september i Østerrike.

- Jeg skal satse på det samme denne sesongen. Målet er å vinne klassikere og etapper i Tour de France, som vanlig. Når det kommer til VM er jeg redd at løypen blir for hard for meg, forteller Boasson Hagen til Nettavisen.

Han forteller også at han har tenkt til å delta i mesterskapet.

Løypeprofilen i VM blir krevende, da det vil bli syklet mange tøffe stigninger i løpet av det 265 kilometer lange rittet, som sykles i Innsbruck.

Kaggestad er svært positiv til at Boasson Hagen skal delta i VM, selv om det ikke er store vinnersjanser.

- Det er realt at han vil være med. Det er et godt signal at han vil være med å prøve og altså hyggelig at han stiller opp, avslutter Kaggestad.

