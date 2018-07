Komplett kaos i Tour de France: - Brukte pepperspray på rytterne

Fullstendig kaos under det franske rittet tirsdag.

Den 16. etappen har stoppet helt opp etter at demonstranter stoppet rytterne med høyballer under tirsdagens ritt. Demonstrasjonen skjedde kort tid etter at etappen hadde begynt. Demonstrasjonene skal være igangsatt av franske bønder.

- Det er det komplette, totale kaos. Jeg kan nesten ikke forstå at de kan fortsette her, utbrøt en sjokkert TV 2-kommentator, Christian Paasche, mens det var full stans i tour-feltet.

The Guardian siterer mediet ITV4, som skriver at det var en politimann som sprayet flere ryttere ved et uhell da han skulle spraye ned protesterende bønder.

TV-bilder viser at det ser ut som politiet brukte pepperspray for å fjerne bøndene og at sprayen ble tatt av vinden og ført rett i øynene på flere av syklistene.

Bilder fra flere medier viser at profiler som Tour de France-lederen Geraint Thomas og lederen av spurttrøya, Peter Sagan, tydelig påvirket av den antatte peppersprayen og måtte få hjelp med øyedråper for å kunne fortsette rittet.

Det var TV 2s sykkelekspert, Dag Otto Lauritzen, som meldte om at det sannsynligvis var brukt pepperspray for å stanse demonstrantene.

- Rett ved siden av bilen der vi ble stoppet, så vi alle disse politifolkene hadde skuddsikre vester og mye våpen. En av de politifolka hadde en svær gassbeholder, som sannsynligvis kan være pepperspray eller noe liknende, sa Dag Otto Lauritzen under TV 2-sendingen.

Politiet har nå fått fjernet demonstranter og høyballene og rittet er i gang.

Arrangørene så ikke ut til å vite hvordan de skulle håndtere hendelsen, som det ikke er sett maken til før, men rittet er i gang og det ser ut til at touren vil fortsette som planlagt.

- Dette plaget mange av rytterne og legene måtte på jobb, skikkelig på jobb og ta seg av dette her. Rytterne fikk skyldt ansiktet med vann før de satt i gang igjen, sa Paasche om hendelsen.

Etappen fra Carcassonne til Bagnères-de-Luchon er 218 kilometer lang.

After attempting to deter protesters it appears police pepper spray blew back in the wind, affecting several riders including Peter Sagan. The race is about to get underway with a short, neutralised section. #TDF2018 https://t.co/xnozBmIE4U pic.twitter.com/u1JNpxwn2f — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) July 24, 2018

Vigilant, Peter Sagan regarde les indications du collyre pour savoir s'il peut en faire usage ... #TDF2018 pic.twitter.com/PvnLcA7pzQ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 24, 2018

Looks like the tear gas used by the police on the farmers ended up getting to the eyes of some riders.#TDF2018 — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) July 24, 2018

