Kristoff vant avslutningsetappen i Oman

Alexander Kristoff tok sin første etappeseier for sesongen da vant spurten på den siste etappen av rittet Tour of Oman for tredje gang på rad søndag.

Nordmannen har hatt mye stang ut i sine første ritt for sitt nye lag UAE, men søndag satt det endelig for spurteren.

Kristoff mestret den raske finalen best og spurtslo Bryan Coquard og Giacomo Nizzolo.

Det er tredje gang på rad han vinner avslutningsetappen i rittet i Oman.

Kristoff har blitt lovet en kjortel av eieren av UAE-laget, og kan nå endelig innkassere den.

Odd Christian Eiking rullet inn til 12.-plass på avslutningsetappen.

Rémi Cavagna prøvde å gå solo på mot slutten av søndagens etappe, men Quick-Step-rytteren ble hentet inn med tre kilometer igjen.

Det høye tempoet i avslutningen gjorde at det ble strekk i hovedfeltet, og i spurten var Kristoff den raskeste.

(©NTB)

Mest sett siste uken