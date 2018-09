TV 2: - Sykkelproffen Truls Korsæth legger opp

Nordmannen skal ha sagt opp kontrakten med Astana.

TV 2 skriver mandag kveld at den norske sykkelproffen Truls Korsæth har tatt sjokkavgjørelsen om å legge opp i en alder av 24 år.

Nordmannen hadde i utgangspunktet kontrakt med det kasakhstanske storlaget Astana ut sesongen, ifølge TV 2 har han nå valgt å bryte denne.

Partene skal ha kommet til enighet om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning.

TV 2 skriver videre at årsaken skal være uklar, men at det ikke skal være snakk om noen konflikt eller misnøye. Astana skal ha vært godt fornøyd med Korsæth og hadde et ønske om å forlenge med 24-åringen.

Korsæth skal ha vært i dialog med Astana allerede i en måneds tid for å finne en vei ut av kontrakten med storlaget.

Korsæth slo for alvor gjennom under VM i 2016 da han syklet inn til en meget overraskende 16.-plass.

24-åringen syklet den gang for det norske laget Joker, men bragden sikret ham en kontrakt med Astana.

- Dette betyr at sykkelsporten mister en fargeklatt. Truls var en spennende og morsom rytter, som slo gjennom med et brak i VM i Qatar. Hele sykkelverden måpte over måten han jobbet for Edvald og Kristoff, sier sykkelekspert Johan Kaggestad til TV 2 om rittet.

Nordmannen startet denne sesongen sterkt og ble tatt ut til ritt som Milano-Sanremo, Flandern rundt og Paris-Roubaix.

Etter å ha brutt Tour of Yorkshire i mai på grunn av sykdom, har han imidlertid ikke syklet et eneste ritt.

