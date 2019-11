Syklisten Anita Stenberg fryktet konsekvenser, men etter fem år varslet hun om seksuell trakassering

Etter fem år orket Anita Stenberg å fortelle om den seksuelle trakasseringen hun ble utsatt for. Den danske eks-syklisten Jimmy Madsen legger seg flat.

– Man er alltid redd for konsekvensene det kan ha, sier den norske landslagssyklisten i banesykling til NTB om opplevelsen hun hadde på et hotell i Berlin for fem år siden.

Til Ekstra Bladet sier hun:

– Derfor tok det så lang tid før jeg var moden nok til å stå fram og møte Jimmi og si direkte til ham at jeg ikke synes det var ok, sier Stenberg, med henvisning til det som skjedde i Berlin.

Jimmy Madsen (50) innrømmer at han for fem år siden sendte chatmeldinger til den 27 år gamle norske landslagssyklisten med oppfordring om sex på hans hotellrom i forbindelse med et stevne i Berlin. De to hadde ingen relasjon utover det rent profesjonelle og Stenberg avviste Madsens henvendelser.

– Jeg har sagt unnskyld. Ja, ja, ja, det har jeg, sier Madsen til avisen.

Ukultur

Stenberg, som bor og trener i Danmark, bekrefter overfor NTB at Madsen har beklaget det som skjedde. Men hun mener oppfølgingen har vært mangelfull.

– Jeg etterlyser et klarere etisk regelverk. Mitt inntrykk er at denne typen hendelser er greit bare man sier unnskyld etterpå, sier hun.

Stenberg mener det er en ukultur i den danske sykkelsporten.

– Det er ikke den eneste gangen jeg har fått henvendelser, og jeg er ikke den eneste, sier hun.

Jimmy Madsen er tidligere profesjonell banesyklist og er i dag styremedlem i Dansk Bicycle Club, den samme klubben Stenberg er medlem av.

Får støtte

Norges Cykleforbunds generalsekretær Eystein Thue Stokstad sier til NTB at de bistår Stenberg siden hun er norsk landslagssyklist.

– Vi har anmodet det danske forbundet om å ta tak i saken og at de undersøker muligheten for å gå videre med den. Vi forventer at de gjør det, sier Stokstad.

Kommunikasjonssjef Morten Andersen i Danmarks Cykle Union (DCU) sier i en kommentar at DCU først ble kjent med saken 5. november, via en henvendelse fra det norske forbundet. Han hevder at det danske forbundet straks reagerte overfor jurister i det danske idrettsforbundet.

– Vi tar avstand fra det som har skjedd. Det er imidlertid ikke vår opplevelse at dette er et strukturelt problem, sier Andersen til NTB.

Det har ikke lyktes NTB å få kontakt med Jimmi Madsen eller Dansk Bicycle Club.

