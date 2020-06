Sylskarp Haaland sørget for Dortmund-rekord

Erling Braut Haaland (19) tilbake i praktslag for Borussia Dortmund som sikret andreplassen i Bundesliga.

RB LEIPZIG - DORTMUND 0-2:

Etter en skuffende kamp mot Mainz tidligere i uken slo Haaland tilbake med to scoringer i lørdagens viktige oppgjør borte mot RB Leipzig.

Nordmannens scoringer var Dortmunds 83. og 84. mål i Bundesliga denne sesongen. Det er ny klubbrekord for de gulkledde som aldri har scoret så mange mål i en Bundesliga-sesong tidligere.

Haaland står for 13 av målene.

- Vi har mange kvalitetsspillere. Når vi spiller bra sammen, så vet vi at vi skaper mange sjanser. Det er en utrolig seier i dag. Vi visste at Leipzig var et bra lag, men vi er også et bra lag, sier Haaland etter kampen.

Nordmannen skryter av lagkamerat Gio Reyna som spilte ham fri i forbindelse med 1-0-scoringen.

- Jeg har kalt ham for «den amerikanske drømmen» tidligere og det er sant. Han er 17 år gammel og det er utrolig det han gjør på banen her i dag. Han har en stor fremtid foran seg.

Dortmund har nå sikret seg andreplassen i Bundesliga bak seriemester Bayern München.

- Det er noe dritt at Bayern vant, men sånn er det. Vi må gjøre det beste ut av det og nå har vi sikret oss andreplassen, sier Haaland.

Hylles



Den norske 19-åringen høster mye ros for sin innsats i lørdagens kamp der han ble matchvinner i kampen som endte 1-0 til Dortmund.

- Han har sett sylskarp ut, konkluderte blant andre Lars Tjærnås, ekspertkommentator for Viasport.

Også TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen lot seg imponere.

Flere sjanser

For Haaland var involvert i det meste Dortmund skapte.

Etter 14 minutter ble han spilt fri foran mål, men nordmannen maktet ikke å overliste keeper Peter Gulacsi.

Minuttet senere stod ungareren i veien igjen da Haaland kom til avslutning fra en ny god posisjon.

Gjestene fra Dortmund fortsatte imidlertid å kjøre kampen og etter 30 minutter vartet de gulkledde opp med nok et flott angrep.

Denne gangen fant Julian Brandt lagkamerat Gio Reyna inne i boksen. Den 17 år gamle amerikaneren kunne ha avsluttet selv, men på fantastisk vis spilte han fri Haaland alene med keeper på én touch. Nordmannen hadde da ingen problemer med å sette inn 1-0 for gjestene.

- En klasseavslutning, kommenterte ekspert Morten Langli i Viasport sitt studio i pausen.

Traff stolpen

Dortmund var det klart beste laget på Red Bull Arena lørdag og kunne fort ha scoret flere mål.

Etter pause var Haaland blant annet nær sin andre scoring for dagen da han på en kontring fikk ballen ved noe skrått hold. Nordmannen forsøkte seg likevel med en avslutning, men ballen endte i tverrliggeren via keeper.

RB Leipzig skapte få sjanser, men etter 70 minutter holdt hjemmelaget på å utligne da Emil Forsberg kom til en avslutning. Skuddet ble imidlertid blokkert og lagkamerat Timo Werner klarte akkurat ikke å nå returen.

Fem minutter før slutt var hjemmelaget igjen noe farlig frempå da Angelino ble spilt fri, men Roman Bürki vartet opp med glimrende keeperspill og avverget scoring.

Men det var Dortmund som var best og på overtid la Haaland på til 2-0 for gjestene.

Dortmund sikret seg også andreplassen i Bundesliga med lørdagens seier. De gulkledde har nå 69 poeng, mens RB Leipzig fortsatt ligger på tredjeplass med 63 poeng.