Syrstad Engen-dobbel i CL-målfest - Graham Hansen og Barca slet seg videre

Ingrid Syrstad Engen scoret to ganger da Wolfsburg knuste Glasgow 9-1 i mesterligaens kvartfinale. Caroline Graham Hansens Barcelona tok seg videre med 1-0.

Seirene gjør at Wolfsburg og Barcelona skal møtes i mesterligaens semifinale tirsdag. Det blir en tøff oppgave for Graham Hansens Barcelona, som slet seg videre med 1-0 mot Atlético Madrid.

Wolfsburg var storfavoritter før sitt kvartfinaleoppgjør som ble spilt i spanske San Sebastian for tomme tribuner. Den tyske storklubben sparte ikke på kruttet av den grunn, og leverte en festforestilling Glasgow-spillerne nok vil glemme så fort som mulig.

Syrstad Engen spilte hele kampen på Wolfsburg-midtbanen, og var svært delaktig i storseieren. Hun la på til både 2-0 og 3-0 før pause. Det første målet var enkelt da hun fikk stå helt alene på en corner og heade ballen i mål, men mål nummer to var en liten juvel.

Et vakkert Wolfsburg-angrep ble avsluttet av et veltimet Engen-løp, og den norske landslagsspilleren kunne bare kontrollere ballen i mål. Danske Pernille Harder ble firemålsscorer for Wolfsburg i en kamp der de grønnkledde fra Tyskland ikke ga seg før de hadde scoret ni mål.

Slet seg til seier

Caroline Graham Hansen og hennes Barcelona fikk en helt annen opplevelse i sin kvartfinale mot Atlético Madrid. Barcelona var også storfavoritter, men slet lenge med en velkjent Atletico-forsvarsmur.

Hansen var blant Barcelonas beste, og hadde både innlegg og skuddforsøk som kunne ha blitt noe, før hun traff blink med innleggsfoten ti minutter før full tid.

Hansens innlegg havnet først hos Asisat Oshoala, før midtbanespilleren Kheira Hamraoui fikk kontroll på ballen og satt den i mål. Det ga i det hele en fortjent seier for Barcelona, men Atletico var svekket både på grunn av spillere i karantene og mange nye fjes.

Oppgaven blir mye større når Wolfsburg venter i semifinalen. Dersom Barcelona i det minste skal få en tittel av betydning i år, må Lionel Messis klubbkolleger heve seg til den kampen.

