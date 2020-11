Syv år gammel sendte Julie Blakstad et brev til RBK-helten. I høst stod de ansikt til ansikt: - Latet som ingenting

I juli signerte Julie Blakstad (19) for Rosenborg. Dagen etter debuterte hun for favorittklubben i det som har blitt en sesong over alle forventninger.

19-åringen anses som et av Norges aller største fotball-talenter. Årets unge spiller i Toppserien i 2019 avslo lukrative utenlandstilbud på veien til Trondheim, men det var nok ingen tilfeldighet.

For Blakstad har i lang tid vært svoren supporter av Trondheims-klubben. Med to serierunder igjen ligger Rosenborg ett fattig poeng bak serieleder Vålerenga kampen om gullet.

- Det var en veldig brå start og rett inn i kamp. Jeg kom hit en dag før seriestarten. Det har egentlig gått over all forventning og det var nok ikke mange som hadde trodd at vi skulle kjempe om gullet med to serierunder igjen. I tillegg så kom jeg med på landslagssamling og fikk spilletid for Norge, som omtrent er det største man kan gjøre som fotballspiller. Det er utrolig kult å få prøve seg og jeg håper jeg kan etablere meg der, sier Blakstad til Nettavisen om sesongen til nå.

SE LIVE lørdag 12.30: Studiosending med målshow fra Toppserien

RBK-stjerna var på banen da Norge sikret EM-plassen i Wales forrige uke. Prestasjonene hos ubeseirede Rosenborg har blitt lagt merke til.

- Vi har mange gode spillere, men det har gått bra. Mye fordi man spiller på et lag som spiller i toppen. Det legges merke til når man bidrar med mål og målpoeng. Jeg føler jeg har hatt en god sesong selv, sier hun.

Rosenborgs Julie Blakstad har etablert seg som en av lagets aller viktigste spillere. Foto: Heiko Junge (NTB)

Rosenborg-stjerne på hvert sitt lag

Blakstads fotballinteresse startet hjemme på Ottestad i Hamar-området. Fra ung alder fanget Rosenborg interessen til både henne og broren, godt hjulpet av en ivrig fotball-pappa.

- Jeg, broren min og pappa har vært Rosenborg-supportere. Mamma har kanskje ikke vært like ivrig på å følge med på fotball, men hun har vært ivrig på å følge meg og søsknene mine.

Historien fra hun var syv år gammel er fremdeles et klart minne, og 19-åringen humrer litt i dag, når hun tenker tilbake på den gangen hun sendte brev til en ung Per Ciljan Skjelbred, og fikk en autograf i retur.

- Jeg og broren min hadde et excelark, der skrev vi ned antall scoringer vi scoret i løpet av en sesong når vi var mindre. Vi hadde en intern konkurranse om hvem som scoret flest og da skrev vi det i et brev til RBK, samtidig som vi spurte om en autograf fra dem. Da fikk vi signert lagbilde og et eget fotballkort med Per Ciljan, forklarer hun om historien som tidligere er omtalt i Aftenposten.

Les også: Gullthriller i Toppserien

Den tidligere Hertha Berlin-stjernen vendte i sommer hjem til Rosenborg etter flere år i Tyskland. Tilfeldighetene ville ha det til at også Blakstad signerte for klubben i samme periode.

Nå er de begge stjerner på hvert sitt RBK-lag.

- Har du snakket med Skjelbred?

- Vi omgås egentlig veldig lite med herrene, spesielt nå med korona må vi holde oss i våre egne kohorter, men han var og holdt et foredrag for oss tidligere i år, forklarer hun.

- Spurte du om han husket brevet du sendte?

- Jeg burde kanskje sagt noe om det, men jeg gjorde det ikke. Jeg latet som jeg ikke kjente han. Jeg kjenner han jo ikke akkurat heller, men jeg tror ikke han husker det. Når jeg tenker meg om så burde jeg kanskje spurt om han husker at han fikk et brev, men jeg rakk ikke opp hånda, det får bli en annen gang når muligheten byr seg, sier hun med latter i stemmen.

LØRDAG 13.00: Kampen mellom Rosenborg og Sandviken kan du se direkte hos Nettavisen Direktesport.

Per Ciljan Skjelbred var en Brakstad så opp til i barndommen. Denne sommeren signerte de begge for Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold (NTB)

- Mer interesse på grunn av navnet

Blakstad forklarer at hun har inntrykk av at klubben har et mål om at lagene skal gjøre mer felles etterhvert, men som følge av koronasituasjonen har det naturlig nok blitt vanskelig denne sesongen. Hun har allikevel merket at det er noe spesielt å spille med RBK-logoen på brystet.

- Man merker forskjell på at det er Rosenborg, selv om jeg ikke var her tidligere så er det tydelig at det er en endring. Det brukes mye mer ressurser i klubben. Det blir mer interesse bare på grunn av vi heter Rosenborg og på grunn av varemerket. Det er jo litt rart egentlig, for det er mye av de samme spillerne og laget som i fjor.

Blakstad har selv også merket mer interesse rundt egen person. Syv mål på 16 kamper i Toppserien og debut på A-landslaget legges merke til.

Norges Julie Blakstad under EM-kvalifiseringskampen i fotball mellom Wales og Norge i Cardiff i Wales. Foto: Chris Fairweather/Huw Evans Agency / NTB Foto: Chris Fairweather/huw Evans Agency (NTB)

Tidligere har både Hege Riise og landslagssjef Martin Sjøgren omtalt henne som «absolutt ett av de største talentene de har sett».

- Så hvordan ble du egentlig så god, Julie?

- Jeg har hatt interessen og viljen til å trene i bunn. Jeg har drevet med andre ting også, men det var fotballen som var det morsomste fra starten av. Jeg er fortsatt glad i en ski- eller joggetur, eller å gå en tur i fjellet. Jeg føler jeg har god kapasitet og det tror det kommer fra at jeg har drevet med andre ting i oppveksten. Det fysiske er kanskje en fortjeneste av at jeg har vært allsidig. Men jeg har også drevet mye på med ball for å bli god med den, så jeg har brukt en del timer på løkka. Særlig har jeg spilt mye med gutter opp igjennom årene.

- Jeg var tidlig god og teknisk i ung alder. Om jeg skal beskrive meg selv så er jeg nok en typisk 16 til 16 spiller som kan løpe mye, forklarer hun.

Venter på Manchester United?

Midtbanespilleren legger ikke skjul på at det er mange klubber som har vist interesse for hennes tjenester de siste månedene, men Blakstad har bevist flere ganger at hun er en tålmodig sjel. Hun stresser ikke med å ta et nytt steg på karrierestigen.

- Det er ikke noe hast.Det er smigrende å få tilbud, men man vil jo heller ikke gå til en klubb og sitte på benken i tre år uten å spille. Den vurderingen må tas.

Blakstad har ingen drømmedestinasjon i europeisk fotball per nå, men hun legger ikke skjul på hvem som er favorittklubben.

- Jeg har egentlig ikke hatt noe favorittlag på kvinnesiden, men jeg heier jo på Manchester United på herresiden. Det er ikke så lenge siden de startet opp damelag, men det kan fort bli bedre der da, sier hun om laget som ligger på 3.plass i Womens Super League etter fem kamper.

- Du venter med andre ord på at de har etablert seg som et topplag og ønsker å hente deg?

- Hehe, ja kanskje det. Neida, men jeg tror den franske, tyske, spanske eller engelske ligaen alle har gode lag, sier hun.

Nå gjenstår det uansett to seriekamper i Toppserien her hjemme i Norge. Vålerenga har fordelen i kampen om seriegullet, men Blakstad har på ingen måte gitt opp helt enda.

- Mye kan skje disse rundene. Vålerenga har på papiret lettere program enn oss, så det ligger i deres hender. Men det er jo lov å håpe at de skal snuble litt på veien. Jeg tror det blir spenning helt til siste kamp. Om det blir sølv så tror jeg alle hadde tatt i mot det med åpne armer før sesongen, avslutter Blakstad.

Se Toppserien-målshow med Nettavisens Adrian Richvoldsen lørdag fra kl 12.30!