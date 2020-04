Szczesny avslører hvorfor han forsvant fra Arsenal: Ble tatt på fersken i garderoben

Wojciech Szczesny var lenge førstevalget i mål for Arsenal, men det var helt til Arsene Wenger hørte hva han hadde gjort.

Polakken opplever i dag suksess i italiensk fotball hvor han for øyeblikket spiller for serieleder Juventus.

Det var imidlertid i Arsenal at Szczesny først slo gjennom på den internasjonale scenen og mange trodde polakken kanskje ville få en enda lenger karriere i London-klubben enn han gjorde.

Nå avslører keeperen i «The Arsenal Nation podcast» hvorfor han til slutt endte opp med å forlate Premier League-klubben.

Avslørt i garderoben

Det skulle vise seg at Arsenal-manager Arsene Wenger likte dårlig det polakken gjorde etter 0-2-tapet på første nyttårsdag mot Southampton i 2015.

Røykeren Szczesny bestemte seg nemlig da for å fyre opp en sigarett i garderoben etter kampen.

- På den tiden så røykte jeg regelmessig og det visste sjefen veldig godt. Han ønsket bare ikke at noen skulle røyke i garderoben og det visste jeg også, sier Szczesny i podcasten.

Målvakten forklarer at han fyrte opp røyken i hjørnet av dusjen der ingen kunne se ham - trodde han.

VAR FØRSTEVALGET: Szczesny mistet plassen sin på laget etter episoden i garderoben etter tapet mot Southampton. Foto: Carl Court (AFP)

Henvist til benken

Wenger skal ikke ha sett situasjonen selv, men noen andre oppdaget keeperen og rapporterte hendelsen videre til franskmannen.

Szczesny forklarer at han ble konfrontert av Wenger om hendelsen noen dager senere og at han innrømmet å ha røyket i garderoben.

Arsenal-manageren skal ha tatt pent, men bestemte seg likevel for å bøtelegge keeperen samtidig som han også henviste ham til benken.

Problemet for Szczesny ble imidlertid å spille seg tilbake på laget igjen ettersom David Ospina imponerte i hans fravær.

Det hele endte til slutt med at Szczesny dro på lån til Roma i to sesonger, før han signerte for Juventus hvor han spiller i dag.