Tabbe kostet trolig norsk VM-medalje: - Det er helt krise

Iver Johan Knotten (20) var på vei mot VM-medalje da uhellet var ute.

Det lå an til å bli Norges første medalje under sykkel-VM i Yorkshire da Iver Knotten ledet U23-tempoen halvveis. På siste halvdel fikk han kluss med sykkelen, og tapte mye tid på både sykkelbytte og problemer med den nye sykkelen.

Inn mot mål kom nemlig Knotten syklende på en landeveissykkel, og ikke en temposykkel. I tillegg forteller han at setet var ti centimeter for lavt på den nye sykkelen.

- Det skal ikke skje. Jeg er rimelig forbannet og skuffet akkurat nå, sier Knotten til TV 2 etter målgang.

Han endte til slutt på en skuffende 18.-plass, 2.06 bak vinneren.

To problemer

Knotten forklarer at han to ganger fikk problemer med sykkelen underveis, og at det var den andre gangen problemene virkelig oppstod.

20-åringen sier at ansvaret for problemene ligger hos både han selv og mekanikeren. Han mener selv at han tapte over et minutt bare på sykkelbyttet som skjedde på et sted hvor han syklet i 70 kilometer i timen. I tillegg kostet setetabben ytterligere tid.

Hovedpersonen selv er klokkeklar på at han hadde tatt medalje uten disse problemene.

- Jeg åpnet relativt pent. Det lovet veldig godt. Medaljen var lett innenfor rekkevidde, sier syklisten.

Dansk gull

Også TV 2-ekspert Johan Kaggestad reagerte da han så Knotten komme mot mål.

- Det er jo helt håpløst. Han har måttet skifte sykkel. Det er helt krise, kommenterte han, og påpekte at det var langt fra ideelt for nordmannen å avslutte tempoen på en landeveissykkel.

Danske Mikkel Bjerg vant gull på tempoen, ettefulgt av Ian Garrison fra USA. Bronsemedaljen gikk til Garrisons landsmann Brandon McNulty.

Foruten Knotten, syklet også Tobias Foss tempoen for Norge. Han ble nummer tolv, 1.52 bak Bjerg.

Tempoen ble preget av svært mange velt som følge av mye regnvær og våte veier.