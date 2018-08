Tabelltoppen glapp for Brann etter keeperblemme

Brann måtte vinne for å gjeninnta serieledelsen, men keeper Samuel Sahin-Radlinger hadde en fæl inngripen i 0-2-tapet borte mot Vålerenga.

Med ti kamper igjen er det tittelforsvarer Rosenborg som topper Eliteserien. Trønderne, som tidligere på søndagskvelden slo Strømsgodset 4-3, leder ett poeng foran Brann.

Det var lenge svært jevnt i Oslo, men 1-0-scoringen til Amin Nouri etter 56 minutter endret helt på kampbildet. Høyrebacken prøvde seg på et skudd som Sahin-Radlinger normalt redder, men den østerrikske målvakten fomlet det til og styrte ballen i eget nett.

Det var tydelig at scoringen mot gamleklubben smakte ekstra godt for Nouri. 28-åringen forlot Brann på kontroversielt vis etter fjorårssesongen. Han anklaget bergensklubben for å snyte ham for bonuspenger.

Vålerenga kjørte kampen etter ledermålet. Gjestene ble trykket mer og mer tilbake, og i lang perioder var Brann-spillerne knapt over egen banehalvdel.

På overtid sikret Felix Horn Myhre 2-0-seieren.

20 minutter før slutt fikk Bård Finne en stor sjanse til å gjøre 2-0, men denne gangen var Sahin-Radlinger patent og reddet med en god beinparade.

Jevnt

I første omgang klarte ingen av lagene å sprudle offensivt, men begge kunne vise til hver sin kjempesjanse. Vålerenga var farligst da Finne testet skuddfoten etter en halvtime. Forsøket var bra, men ballen gikk like til side for stolpen.

Fem minutter senere var det bare en glitrende redning som stoppet Gilli Rólantsson fra å ta Brann i ledelsen. Han sto helt umarkert da han skjøt på innlegget fra Gilbert Koomson. Rólantsson traff ikke skikkelig, men Adam Larsen Kwarasey klarte bare så vidt å slå ballen unna.

Like etter ropte bergenserne på straffe. Steffen Lie Skålevik mente han ble meid ned av VIFs sisteskanse, men fikk ikke gehør hos dommer Rohit Saggi.

Må snu trenden

Med tapet har Brann avgitt poeng i fire av sine seks siste kamper i Eliteserien. Til sammenligning har RBK kun gitt bort poeng i én av sine sju siste. Den trenden må de rødkledde fra Bergen snu om de skal ta sitt første seriegull siden 2007.

Seieren var Vålerengas andre på rad. I forrige runde ble Tromsø slått 3-0. Oslo-laget ligger på 7.-plass med 28 poeng.

I forkant av søndagens senkamp kom nyheten om at en Brann-supporter hadde blitt påkjørt av T-banen på Nationaltheatret stasjon. Ifølge politiet pådro mannen seg kritiske skader.

Det var full stans på T-banenettet som følge av ulykken, men trafikken kom i gang igjen etter hvert. De tilreisende fra Bergen virket ikke å være nevneverdig hindret av kollektivproblemene. På Valle Hovin var bortesvingen svært godt besøkt.

I neste runde skal VIF ut i rivaloppgjør borte mot Lillestrøm. Brann fortsetter gulljakten når Ranheim kommer på besøk.

(©NTB)

Mest sett siste uken