Tafatt Chelsea sendte ny gavepakke til Solskjær

Det meste går Ole Gunnar Solskjær og Manchester Uniteds vei for tiden, selv når laget ikke spiller. Lørdag fikk Chelsea stryk med 0-3 av Sheffield United.

Sander Berge og Sheffield-klubben satte klubbrekord med storseieren. Sheffield er for fullt med i kampen om plass i europacupene neste sesong.

– 35 kamper inn i sesongen, lyver ikke tabellen. I dag viste vi oss fra vår beste side, sa tomålsscorer David McGoldrick til Sky Sport.

Chelsea kan dermed bli passert på tabellen både av Leicester (møter Bournemouth lørdag) og Manchester United (møter Southampton mandag). London-laget vil da ligge på femteplassen som det mandag avgjøres om vil gi mesterligaplass, dersom Manchester Citys anke blir avvist av Idrettens voldgiftsrett.

Neste søndag venter storoppgjøret Manchester United-Chelsea, før Chelsea skal måle krefter med seriemester Liverpool. Dersom det skal bli spenning der må blåtrøyene heve seg kraftig fra prestasjonen de leverte lørdag.

McGoldrick-dobbel

For det var et overraskende tamt Chelsea-lag som møtte opp i bortekampen mot Berge og co. Chelsea hadde ballen nesten hele kampen (74 prosent ballbesittelse), men skapte nesten ingenting fremover på banen. I stedet ble det mye trilling på tvers og bakover på banen.

– De var bedre enn oss fysisk, i hodet og med ballen. Så vi tapte. Man hører hver lyd på banen nå, og alt jeg hørte var Sheffield United-stemmer, sa Chelsea-manager Frank Lampard.

– Jeg lærte mye i dag, og det vil jeg ikke glemme. Jeg bekymrer meg ikke for topp 4-kampen i dag. Alt jeg gjør er at jeg sitter og ser kampen og lurer på hva vi skal gjøre. Men i dag er jeg bekymret over måten vi spilte på. Vi kan ikke spille sånn mot Manchester United, fortsatte han.

Samtidig var Sheffield United, ett av seriens beste defensive lag, effektive i angrep. David McGoldrick har bommet og bommet som Sheffield-spiss, men mot Chelsea fikk han både sitt første og andre mål i Premier League.

Det skjedde etter 42 skudd og 1615 minutter på banen, ifølge Opta. Det første målet var av den enkle sorten, da han fra fem meter satte inn en retur fra Kepa. Sander Berge var involvert og vant ballen på Chelseas 16-metersstrek før målet.

– Jeg har hele tiden sagt til gutta at de ikke må bekymre seg, når målet først kommer scorer jeg to. Jeg håper det vil komme mange flere. Det betyr alt i verden for meg. Jeg debuterte som 16-åring og drømte om å spille i Premier League, sier McGoldrick.

Oliver McBurnie satte inn 2-0 etter en halvtime, mens McGoldrick spikret igjen kisten med 3-0 etter 77 minutter.

Fire strake

Det er første gang Sheffield United vinner fire strake hjemmekamper i Premier League. Måten det skjedde på bør være ekstra gledelig for alle de som på grunn av koronarestriksjonene ikke fikk vært på Bramall Lane lørdag.

Serietreer Chelsea ble nemlig spilt av banen. Frank Lampard så mer og mer bekymret ut på trenerbenken, mens han fikk se sitt lag gjennomføre en svak bortekamp.

Sheffield United klatret opp på sjetteplassen med seieren, og er bare seks poeng bak Chelsea.

(©NTB)