Takanashi seiret, Lundby og Opseth på pallen

Sara Takanashi fra Japan vant Raw Air-konkurransen i Lillehammer, men Maren Lundby og Silje Opseth fulgte opp med norsk 2.- og 3.-plass.

Takanashi ledet etter 1. omgang og holdt hodet kaldt i sitt siste hopp. Der ble det 127,5 meter og 296,9 poeng.

Lundby hoppet hele 139 meter i sitt siste hopp, men måtte nedi med begge hendene og dermed ble det svake stilkarakterer. Hun ble slått med 1,5 poeng, men leder stort i sammendraget etter to renn.

- Det var et veldig bra hopp og en fin revansje etter det første hoppet. Jeg visste at jeg hadde litt å ta igjen og kunne ikke safe. Det ville ha vært for feigt. Jeg er godt fornøyd, og det er en del av gamet å holde seg på beina, sa Lundby til NRK.

Silje Opseth tok sin første pallplass i verdenscupen noen gang etter 131,5 og 122,5 meter og 293,5 poeng.

- Jeg prøvde å tenke minst mulig og klarte det bedre enn tidligere i sesongen. Jeg hørte at Maren hoppet langt, men fikk ikke med meg at hun falt. Jeg er glad for at jeg klarte å heolde roen, sa Opseth.

Det var mye og ujevne vindforhold i Lillehammer denne kvelden, og Maren Lundby måtte vente i over 13 minutter før hun ble sendt utfor i 1. omgang. Hun var slett ikke den som var mest heldig med forholdene, og det bidro nok til at hun bare var nummer fire på resultatlista etter det første hoppet.

Silje Opseth hadde derimot et svært godt hopp under gode forhold og var lengst i 1. omgang. Det gjorde at hun lå på 2.-plass før det siste hoppet.

Anna Odine Strøm hoppet 114 og 111,5 meter. 233,4 poeng ga 13.-plass.

Kun 33 utøvere var med i rennet. Mange var opptatt med blant annet junior- og U23-VM i starten av Raw Air for kvinner.

