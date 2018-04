Takket nei til 6 millioner for Ferrari-superhest

Norges mest ettertraktede travhest årsdebuterte med seier på Momarken tirsdag. Eierne avfeide nylig et kjempebud på Ferrari B.R.

Tilbudene de fikk på den mørkbrune hingsten har vært mange og langt høyere enn hva en lekker utgave av en rød Ferrari-bil ville kostet.

– Det er ikke aktuelt å selge Ferrari B.R. Hesten er eid av et andelslag med mange eidere. For ikke lenge siden kom et bud på 6 millioner kroner, men det ble blankt avvist. Jeg tror ingen egentlig har lyst til å selge, uavhengig av sum, sier trener og kusk Per Oleg Midtfjeld til Equus Media.

Ferrari B.R. er fem år gammel og har så langt vunnet 16 av de 19 løpene han har startet i. Han har kjørt inn 1,4 millioner kroner i premiepenger, og han satte verdensrekord i et løp på Jarlsberg Travbane i Tønsberg i fjor. Når han i tillegg har en gylden avstamning, så er det ikke så rart at pengestinne hesteoppkjøpere sikler på stortalentet med base i Mysen.

Har alt?

– Han har alt som skal til for å bli en stjerne, men i dette gamet må man skynde seg langsomt, sier Midtfjeld.

Han er mannen bak en av de beste hestene norsk travsport noensinne har hatt, Steinlager. Sistnevnte vant 35 løp på 88 starter, vant Oslo Grand Prix og Elitloppet på Solvalla og tjente mer enn 12 millioner kroner.

– Jeg vil ikke sammenligne Ferrari B.R. med Steinlager ennå. Ferrari B.R. har fysikken som må til, men han må også bli så tøff mot seg selv som Steinlager var. Det går mye på det mentale. Og så må man unngå skader, sier Momarken-treneren.

Ettertraktet

En hest som Ferrari B.R. inviteres på rød løper til de fleste store travløp som arrangeres i Norge, Sverige, Danmark eller Frankrike og USA. Midtfjeld innrømmer at det er lett å la seg friste:

– Man må ha is i magen og tenke hestens beste. Ferrari B.R. er fortsatt bare fem år, og jeg lar hesten styre utviklingen. Det er nok først neste år jeg kommer til å slippe ham til for fullt mot verdenseliten. Fram til det tar vi ett løp av gangen, men jeg skal holde døra på gløtt for Oslo Grand Prix i juni, understreker Per Oleg Midtfjeld.

Han fikk i fjor muligheten til å prøvekjøre en ekte Ferrari. Etterpå utbrøt han:

– Bilen var prima, men jeg vil heller kjøre hesten.

