Takling på Salah fikk Klopp til å frese: Nå skal Liverpool-sjefen ha fått gode nyheter

Mohamed Salah har blitt undersøkt og svarene er positive, melder lokalavisen Liverpool Echo.

Liverpool slo Leicester på dramatisk vis i Premier League i helgen. James Milner satte inn vinnermålet fra straffemerket rundt fire minutter på overtid.

Det sørget for at Liverpool fortsatt står med full pott i ligaen denne sesongen.

Rasende Klopp



Etter kampen var imidlertid manager Jürgen Klopp rasende, og med god grunn. Mot slutten av kampen ble stjernen Mohamed Salah meid ned av Leicesters Hamza Choudhury. Han klippet ned Liverpool-spilleren på voldsomt vis.

- Jeg står her og burde bare vært glad på grunn av måten guttene vant på og slike ting, men jeg klarer det ikke. Det gule kortet til Choudhury, jeg forstår det ikke. Han burde vite bedre, raste Klopp etter lørdagens kamp.

Som en følge av taklingen måtte Salah hinke av banen og det så ut til at han hadde pådratt seg en skade. Egypteren er en viktig brikke i Liverpools angrepsspill og Klopp er nok ikke spesielt lysten på å klare seg uten Salah en lengre periode.

BLE SPARKET NED: MOhamed Salah fikk tøff behandling av Hamza Choudhury. Foto: Jon Super (AP / NTB scanpix)

- OK? Hvordan kan han være OK? Han hinker av banen og du spør meg om han er OK? Hvordan kan han være OK? Så du situasjonen på nytt? Du må se det på nytt og si meg hva du synes, sa Klopp på spørsmål om Salah var okay etter taklingen.

Positive svar



Mandag melder imidlertid Liverpool Echo at det ikke skal være snakk om en alvorlig skade for Liverpool-stjernen. Salah skal nå ha vært gjennom undersøkelser av ankelen og det blir trolig ikke noe langt avbrekk på grunn av skaden.

Liverpool Echo skriver at Salah skal ha fått en vridning i ankelen som en følge av taklingen og at det fortsatt er uklart hvor lenge han blir ute, men at det ikke er utelukket at stjernen kan bli klar til neste ligakamp mot Manchester United.

Siden det nå er landslagspause i Premier League, skal ikke ligalederen i aksjon igjen før møtet med erkerivalen på Old Trafford 20. oktober.

Liverpool står med full pott så langt i Premier League, 24 poeng etter åtte ligarunder. United på sin side sliter og har kun ni poeng etter like mange spilte kamper.