Taklingen skapte voldsomme reaksjoner - nå kobles politiet inn

Everton-keeper Jordan Pickford utsatt for hets i sosiale medier.

Reaksjonene lot nemlig ikke vente på seg etter at Pickford taklet Liverpool-stopper Virgil van Dijk i lørdagens Merseyside-derby.

Van Dijk pådro seg en alvorlig kneskade som følge av taklingen og kan risikere å gå glipp av resten av sesongen.

Det er ikke uventet lite populært blant Liverpools supportere og mange har ytret sin frustrasjon i sosiale medier etter kampen.

Det er imidlertid enkelte som skal ha gått over streken og kommet med direkte hets mot Pickford.

I FOKUS: Everton-keeper Jordan Pickford. Foto: Laurence Griffiths (Pa Photos)

Etterforskes av politiet



The Mirror skriver at politiet nå etterforsker noen av de hatefulle ytringene som skal ha vært rettet mot Everton-keeperen og Everton-spiss Richarlison.

Sistnevnte kom også i fokus under lørdagens kamp mellom Liverpool og Everton etter at han pådro seg direkte rødt kort for en stygg takling mot Thiago Alcantara.

En talsmann for politiet forteller at de nå etterforsker en rekke Twitter-meldinger rettet mot de to Everton-spillerne.

- Språket som er brukt i disse Twitter-meldingene er totalt uakseptabelt og vi tar dette ekstremt seriøst. De som bruker internett til å angripe andre og som kommer med trusler eller hatkriminalitet, følger ikke loven, sier politiet.

Talsmannen forteller videre at etterforskere nå jobber med å identifisere enkeltpersoner som har kommet med slike Twitter-meldinger og det vil få konsekvenser.

UTVIST: Richarlison ble sendt i garderoben i oppgjøret mot Liverpool. Foto: Peter Byrne (Reuters)

Carragher tar Pickford i forsvar

Pickford har fått mye kritikk fra en rekke eksperter for det som beskrives som en «hodeløs» takling mot van Dijk i lørdagens oppgjør.

Som Nettavisen skrev mandag mente tidligere Liverpool-stopper Jamie Carragher at keeperen hadde fortjent rødt kort, men samtidig tar han spilleren i forsvar.

- Det kommer til å være mye frustrasjon i Liverpool-leiren, blant Liverpool-supportere og kanskje blant nøytrale som mener at Pickford må bli utestengt og som mener at dette var en forferdelig takling.

- Man skal være forsiktig med det og jeg skal forsvare Pickford når det kommer til dette. Jeg har fått beinet mitt brukket, jeg brakk nesten beinet til Nani. Dessverre så skjer disse tingene i fotball, forteller Carragher.

Liverpool har ikke kommet med noen dato for når de venter at van Dijk vil være tilbake på fotballbanen.