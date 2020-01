Taktisk Bolsjunov lurte fire nordmenn i Oberstdorf

Russeren viste nok en gang styrke på 30 kilometer fellesstart i neste sesongs VM-løyper.

Aleksandr Bolsjunov triumferte på lørdagens 30 kilometer fellesstart med skibytte i Oberstdorf foran hele fire nordmenn.

Russeren viste nok en gang styrke og spurtslo kobbelet med norske utfordrere, som dessverre ikke inneholdt de mest spurtsterke nordmennene.

Bolsjunov vikret litt tidliger i rennet som han kanskje hadde brukt for mye krefter, men på de siste kilometerne viste dette seg å våre et spille for galleriet.

- Du så at dette er sjefen i internasjonal langrenn akkurat nå, kommenterte NRK-ekspert Torgeir Bjørn noen minutter etter målgang.

Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund var kvartetten i rødt, hvitt og blått som fulgte på den neste plassene.

Andremann Krüger følte han hadde noe på gang på oppløpet, men forklarer at han bommet med et par tak og dermed mistet sjansen til å innhente Bolsjunov.

Krüger: - Han er god



- Jeg må si jeg er fornøyd med andreplass i dag. Litt ergerlig at vi ikke klarer å lure han russeren når vi var så mange nordmenn der. Men han er en skuespiller også. Han drev jo la seg ned omtrent, enkelte steder. Men han var sterk, sier Simen Hegstad Krüger til NRK.

Lyn-løperen mener der er på høy tid at Bolsjunov blir slått igjen, men sliter med å se hva de norske kunne gjort annerledes for å overvinnne Russlands ener.

BARE NESTEN: Simen Hegstad Krüger endte på andreplass på lørdagens fellesstart med skibytte. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Det er fortsatt en individuell idrett. Alle har lyst til å være med. Vi kunne nok kanskje ha utnyttet det litt mer da vi var fire mot én der. Jeg prøvde så vidt det var, men da var han våken. Vi skulle vært veldig lure hvis vi skulle slått han i dag. Han er god om dagen, påpekte Krüger.

Verdenscupleder Bolsjunov og landsmannen Andrej Larkov fikk en luke i teten sammen med de nevnte norske allerede på klassiskdelen av distansen.

Men det skulle vise seg at de ikke ble enighet om å holde høy fart i front. Dermed kom tettet hele åtte løpere til forspranget. Det dannet en mye større gruppe i ledelsen før avslutingen.

Helsvart for Klæbo og Iversen



Både Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen fikk en meget tung dag i skisporet og brøt distansen tidlig på skøytedelen.

Trønderduoen lå rundt minuttet på etterskudd da begge trasket ut av neste års VM-løyper. Det skjedde ved skibyttet fra klassisk til fristilski etter fire av åtte runder.

TUNGT RENN: Johannes Høsflot Klæbo fikk det overhodet ikke til å stemme på tremila med skibytte i neste års VM-løyper. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Overfor NRK hadde ikke Klæbo noen god forklaring på hvorfor det sviktet totalt for ham i Oberstdorf.

- Jeg vet ikke helt. Det er lenge siden jeg har følt meg så dårlig som i dag, sa Klæbo.

- Jeg føler ikke at jeg klarer å kjempe om topp 30 engang, og da er det ikke noen vits å gå rundt her og ikke få til noe.

Med nok en topplassering skaffet Bolsjunov seg uansett nye og verdifulle poeng i verdenscupsammendraget.

Klæbo var eneste konkurrent som lå i nærheten, 159 poeng bak russeren, før lørdagens konkurranse. Nå er avstanden økt med ytterligere 100 poeng.