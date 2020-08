Talentene om det tidligere eliteseriestemplet: - Bare tull

Brennhete Jens Petter Hauge (21) og Jørgen Strand Larsen (20) er blant Eliteseriens mest spennende unggutter. Nå mener talentene at Eliteserien har fått et annet stempel enn det har hatt tidligere.

SARPSBORG 08 - BODØ/GLIMT 0-3:

SARPSBORG STADION (Nettavisen): Jens Petter Hauge og Bodø/Glimt gikk seirende ut av duellen med Jørgen Strand Larsen og Sarpsborg 08. Hauge trengte to forsøk fra straffemerket, og var mye involvert for bodøværingene.

Strand Larsen hadde på sin side nok av sjanser, men klarte ikke å omsette de til mål mot den suverene tabelleneren. Selv om det kun har blitt to mål på de første 16 kampene for haldenseren, er spekulasjonene fortsatt mange rundt spissen.

LES OGSÅ: Molde fikk bortekamp mot Qarabag

– Jeg ser jo selv at man burde scoret flere mål i år, men samtidig kommer jeg til mye mer sjanser enn jeg gjorde i fjor. Det håper jeg også at de klubbene som følger med ser, forteller Strand Larsen til Nettavisen.

Sarpsborg 08s Jørgen Strand Larsen depper etter en stor sjanse under eliteseriekampen i fotball mellom Sarpsborg 08 og Bodø/Glimt på Sarpsborg Stadion. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

– Alle har en drøm om utlandet

Sarpsborg 08-spilleren har allerede hatt et lite utenlandseventyr, på lån i storklubben AC Milan. Skal man tro 20-åringen, frister det med et nytt forsøk utenfor Norges grenser.

– Man venter jo på et riktig tilbud, og det er litt vanskelig nå som ting butter litt i mot. Til syvende og sist har jo alle en drøm om utlandet, selv de eldre og mer etablerte gutta på laget.

LES OGSÅ: Zinckernagel herjet igjen: - Hadde jeg bestemt, ville han spilt her ut året

– Når ser du for deg å ta steget ut?

– Jeg stresser ikke med det nå, fordi jeg trives her. Treneren har troen på meg, så jeg tror det er lurt å bli her en stund til og samle selvtillit, sier den høyreiste spissen.

På motsatt banehalvdel sto Bodø-spiller og U21-landslagskollega, Jens Petter Hauge, søndag. 21-åringen har allerede takket nei til et tilbud fra belgiske Cercle Brugge, og Hauge mener selv han må bli vant til ryktene.

– Min plan er å ta ytterligere steg for hver gang jeg spiller, og da kommer det til å bli spekulasjoner. Det blir derfor noe jeg må lære meg å leve med, for dette kommer nok til å fortsette frem til jeg tar en avgjørelse, sier han til Nettavisen og smiler lurt.

– Blir man lei av spørsmålene?

– Neida, som sagt blir nok ikke dette første og siste gang man blir spurt om klubbvalg, så man må bare vende seg til det.

Bodø/Glimts Jens Petter Hauge under eliteseriekampen i fotball mellom Sandefjord og Bodø/Glimt på Sandefjord Arena i Sandefjord. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Samstemt duo

Det er ikke bare de to talentene som har fått seg et løft de siste sesongene, for å nå mener duoen at man nødvendigvis ikke trenger å komme seg ut av landet for å nå et høyt nivå som spiller.

LES OGSÅ: Norge tester ut ny testmetode i kampen mot doping

– Jeg husker før jeg dro til Milan i 2017, var det mye snakk om at man måtte være en etablert spiller for å ta ordentlig steg i Eliteserien. Sånn ting ser ut nå, er jo det bare tull. De siste årene ser man at klubbene har blitt mye flinkere til å bruke unge spillere, og det kan lønne seg til slutt, forteller Strand Larsen.

Jens Petter Hauge er enig i det hans kollega sier, men har også en klar mening på det å slippe til unggutter.

– Først og fremst må man ha gjort seg fortjent til det, og ikke bare få spille fordi du er ung. Vi har mange spennende spillere i denne ligaen nå, og det er jo naturligvis et kvalitetstegn for Eliteserien og jobben klubbene gjør, avslutter Bodø-spilleren.

– Har unge spillere gjort seg fortjent til spilletid i dagens Eliteserie?

– Fotball er slik at hvis man er god nok, så får man spille. Man får ikke noe klippekort i internasjonal fotball, fordi man er unge og spennende. Spilletid kommer av kvaliteter, så det kan jo tyde på at man gjør ting riktig, avslutter Hauge som ikke kunne si noe mer om sin egen framtid i Bodø/Glimt.

Nå er det landslagspause og U21-samling som venter for de to talentene. Der venter Gibraltar og Nederland til EM-kvalifisering, henholdsvis 4. og 8. september.