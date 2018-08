Tänak mot seier, Ogier uheldig

Ott Tänak nærmer seg seier i Rally Tyskland. Toyota-føreren fra Estland leder 43,7 sekunder foran Dani Sordo før søndagens tre avsluttende fartsprøver.

Tänak var overlegen asfaltrallyets to første dager med seks fartsprøveseirer av sju mulige. Han vant ingen av lørdagens prøver, men økte likevel forspranget da verdensmester Sebastien Ogier punkterte på rallyets lengste prøve og tapte mye tid.

Ogier var bare 12 sekunder bak Tänak etter fredagens etappe, men falt til 7.-plass nesten to minutter bak og er ute av seierskampen.

Han punkterte på en strekning som preges av skarpe betongkanter som skal hjelpe tankførere på et militært øvelsesfelt.

– Jeg vet ikke hvordan det skjedde. Jeg holdt samme linje som alltid, men strekningen med de kantene er alltid litt av et lotteri, sa Ogier.

Vil knekke koden

Han er nå også bak Andreas Mikkelsen, som klatret til 6.-plass lørdag selv om han fortsatt sliter med å finne følelsen med sin Hyundai på de tyske asfaltveiene.

– Jeg vet at jeg kan kjøre fort på asfalt, men det er ikke gjort over natten å knekke koden for hvordan jeg skal kjøre denne bilen, sier Mikkelsen i en pressemelding.

Han har lite asfalttrening og innrømmer at han ikke er blitt komfortabel med bilen på det underlaget.

– Sammen med ingeniørene analyserer vi hva som skal til for at det skal gå fortere. Vi lærer noe for hver prøve. Jeg har gjort framskritt gjennom helgen, men sjetteplass er ikke der jeg ønsker å være., sier han.

Kan hjelpe

Lagkameratene Dani Sordo og Thierry Neuville har vist at det er mulig å kjøre fort med Hyundai på asfalt, men de har mye mer erfaring med bilen.

Sordo vant tre fartsprøver lørdag og er på 2.-plass, mens VM-leder Neuville er på 4.-plass og ligger an til å øke sitt forsprang til Ogier. Mikkelsen kan hjelpe ham ved å holde franskmannen bak seg.

– Sebastien er rett bak meg, men det viktigste for meg blir å lære meg teknikken for hvordan vi skal kjøre denne bilen, sier Mikkelsen før avslutningen søndag.

