Tande er Kasais norske favoritt

Noriaki Kasai (45) har satt seg et klart mål om å hoppe til han fyller 50 år. – Jeg har ikke satt noen endelig aldersgrense, smiler den japanske hopplegenden.

Han fyller 46 i juni, men har ingen planer om å legge opp. Selv om resultatene i hoppbakken ikke har vært topp i vinter, storkoser veteranen seg under Raw Air.

Kasai tar seg god tid med NTB før superfinalen i Vikersundbakken.

– Jeg har ikke så mye kontakt med de norske hopperne, men Tande er den jeg kjenner best. Han er alltid klar for å slå av en prat, hilser, smiler alltid og er en veldig snill og hyggelig person, sier Kasai.

– Også vil han alltid ha eposten min, smiler hoppsirkusets grand old man.

Tande lysner opp når han hører hva Kasai har fortalt.

– Oi, det er kult. Jeg prøver meg alltid på noen småfraser på japansk. Jeg er glad i å prate, og Noriaki er den store helten min. Jeg har alltid lyst til å prate med han. Det er koselig å høre at han mener jeg er hyggelig, stråler Tande.

– Og det med eposten?

– Nei, den har jeg aldri spurt om. Det er et japansk ord jeg har småtullet med, og det betyr visstnok epost. Jeg aner ikke helt hvordan den misforståelsen helt oppsto, flirer Kongsberg-hopperen.

Kasai ligger på 25.-plass i Raw Air-sammendraget før søndagens superfinale.

Åtte OL

Kasai deltok i sitt åttende OL i februar, men blir tilsynelatende aldri mett.

– Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan holde på. Jeg utforsker det nå. Akkurat nå har jeg et mål om å hoppe til jeg fyller 50 år, sier Kasai via tolk.

– Jeg har ikke satt noen endelig aldersgrense, men når jeg blir 50 må jeg evaluere hvordan kroppen fungerer, hvordan det mentale er og om jeg har mulighet til å fortsette ytterligere noen år, sier den folkekjære japaneren som sikter mot Beijing-OL i 2022.

– Hvor henter du motivasjonen fra?

– Det er et vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke helt selv, sier hopperen som allerede i 1992 ble verdensmester i skiflyging.

Elsker skiflyging

Kasai hoppet 108 og 209,5 meter i lørdagens lagkonkurranse.

– Jeg liker Raw Air veldig godt. Jeg er langt hjemmefra (familien), og da er det godt med så mange renn komprimert på kort tid. Det gjør at tiden går raskere enn når det bare er konkurranser hver helg. Jeg liker meg veldig godt i Norge. Jeg elsker å hoppe skiflyging, for det får vi ikke lov til i så mange land. Jeg storkoser meg i alle bakkene og supporterne heier på meg uansett, sier Kasai.

Han tipper at Kamil Stoch, Robert Johansson og Andreas Stjernen kan slå Stefan Krafts verdensrekord (253,5 meter) søndag.

– Jeg har aller mest lyst til å bryte den selv, og det finnes en mulighet om jeg får oppdrift, men jeg ligger langt bak i sammendraget, så jeg tror det blir vanskelig, sier Kasai som selv har hoppet 241,5 meter i Vikersund.

«Tusen takk»

Landslagssjef Alexander Stöckl (44) fatter ikke at Kasai våger å sette utfor i Vikersundbakken.

– Jeg hadde ikke turt. Det er umulig å si om han kan henge med til han er 50 år. Vi ser at han fortsatt er i stand til å fly langt. Det er helt rått. Han er nesten to år eldre enn meg. Du hadde aldri fått meg til å sette utfor her, sier Stöckl.

– Kasai har preget hoppsporten siden slutten av 1980-tallet. Han er en fantastisk ambassadør for vår idrett, fortsetter suksesstreneren.

Noriaki Kasai vil ikke snakke engelsk i intervjuer, men runder av praten med noe av han åpenbart har lært av sine norske konkurrenter: «Tusen takk», sier Kasai og rekker fram hånden for et solid håndtrykk.

