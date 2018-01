Tande leder etter de første to omgangene av VM i skiflyging

Parkerte motstanderne i de to første omgangene av VM i Oberstorf.

Daniel André Tande leder etter de to første omgangene av VM i skiflyging i Oberstorf., og har dermed skaffet seg et utmerket utgangspunkt før de to avgjørende omgangene lørdag.

Nordmannen suste nedover bakken i Oberstorf, og landet på 227 meter i den andre omgangen. Etter å ha hoppet 212 meter i den første omgangen, endte han på hele 449.6 poeng.

- Jeg sa det: får Daniel samme forhold som de to andre (Freitag og Stoch) så kommer han til å knuse det. Det er akkurat det han gjør her, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen etter Tandes fantastiske prestasjon.

Det betyr at han nå ligger 10.9 poeng foran Freitag på andreplass.

Han fikk likevel kamp til døra av polske Kamil Stoch og tyske Richard Freitag. Den tidligere hoppuke- og verdenscupvinneren Stoch hoppet 219 meter, og stod med hele 431.8 poeng etter de første to omgangene av VM.

Hjemmefavoritten Freitag gjorde det likevel enda bedre. og landet på 225 meter, og fikk totalt 438.7 meter.

Stefan Kraft måtte vike i den andre omgangen, og endte på fjerdeplass bak Tande, Stoch og Freitag. Østerrikeren stod med 412.3 poeng totalt etter å ha hoppet 208.5 meter i den andre omgangen.

Les mer: Vi følger overgangsvinduet LIVE

God norsk dag



Også Robert Johansson imponerte i den andre omgangen da han hoppet nesten ti meter lengre, og tok midlertidig ledelse foran tyske Andreas Wellinger. 27-åringen endte til slutt på en 5. plass etter den andre omgangen.

Johann André Forfang hoppet en halvmeter lengre i den andre enn i den første omgangen, hvilket ikke holdt til mer enn en 9. plass for nordmannen.

Den regjerende verdensmesteren Peter Prevc klarte ikke å leve opp til forventningene på VMs første dag, og landet på 199 meter i den andre omgangen. Det gav en poengsum på 399.3.

Andreas Stjernen fikk det ikke til å stemme i den tyske hoppbyen, og, til tross for en bedring på ti meter i den andre omgangen, endte til slutt på en 6. plass.

- Det ser ikke ut til å bli det mesterskapet Stjernen hadde sett for seg, sa NRK-kommentator Christian Nilssen etter at Stjernen hadde landet i bakken.

En som virkelig skuffet var publikumsfavoritten Noriaki Kasai. Den japanske legenden, som vant VM i 1992, endte på en 27. plass etter den andre omgangen.

Les mer: Her er programmet for OL i Pyeongchang 2018

Dominerte i første omgang



Daniel André Tande, som slo bakkerekorden med et hopp på 238.5 meter i kvalifiseringen, dunket til i den første omgangen og leder. Han hoppet til 212 meter, og slo både Richard Freitag og Kamil Stoch.

- Det er et meget solid hopp, det er meget tunge forhold og så lav fart har det aldri vært før. Likevel leverer han opp mot de aller beste, sa NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, etter Tandes hopp.

Tyske Freitag og Stoch hoppet henholdsvis 228 og 230 meter, men ble trukket på stil. En som slet grunnet forverrete forhold var Andreas Stjernen.

Han hoppet 193 meter, under stadig verre forhold i Oberstorf-bakken, til stor irritasjon fra kommentatorteamet hos NRK.

- Det er helt elendige forhold. Jeg kan ikke skjønne hvordan juryen kan slippe han på de forholdene der, sa Remen Evensen etter Andreas Stjernen sitt hopp.

Robert Johansson hoppet som nummer 45 i den første omgangen, og landet på 204 meter. Det betød en 11. plass etter den første omgangen. Heller ikke Johann André Forfang leverte sin beste omgang, og lå på 13. plass etter den første omgangen.

Regjerende verdensmester Peter Prevc kom til kort i den første omgangen, og sloveneren landet på 222.5 meter, og en poengsum på 205.2. Det betød en tredjeplass på den meritterte flygeren.

Mest sett siste uken