Tandrevold måtte bryte Oberhof-sprinten: – Hun fikk et eller annet slags sjokk

Ingrid Landmark Tandrevold fikk trøbbel på sisterunden og kom ikke til mål på verdenscupsprinten i skiskyting i tyske Oberhof torsdag.

De lite hyggelige TV-bildene viste Fossum-løperen ligge i snøen i den tyske skimetropolen omringet av lagledere. Hva som tvang Tandrevold til å bryte løpet, er usikkert.

Landslagsprofilen skjøt fullt på sin liggende skyting, men måtte tåle en bom på den stående. Ut fra andre skyting lå Tandrevold på en sterk niendeplass.

Landslagstrener Sverre Huber Kaas sa følgende til NRK om Tandrevolds tilstand:

– Det går etter forholdene bra. Hun er oppe i bua og skifter nå. Hun ble kjørt i ambulanse tilbake til arenaen, men er nå sammen med fysioterapeuten vår. Så ser vi litt hva vi gjør videre.

Fikk raskt hjelp

På spørsmål om hva som forårsaket problemene, sa han:

– Det er vanskelig å si, men hun fikk et eller annet slags sjokk. Hun holdt pusten litt lenge på den siste skytingen, gikk rett ut i strafferunde og fikk ryggen til Tiril. Det var mye som skjedde der. Så merket hun at noe som ikke var hundre prosent i langbakken, og da måtte hun stoppe opp og legge seg ned for å roe seg.

Sportssjef Per Arne Botnan sto akkurat der Tandrevold la seg ned og kunne bistå landslagsprofilen. Episoden skapte naturlig nok stor bekymring.

– Selvfølgelig. Det der er aldri noe gøy. Nå må vi finne litt ut av hva dette er og snakke med henne. Vi har heldigvis flinke folk her som kan hjelpe til, sa Kaas til NRK.

Bekymret Eckhoff

Sportssjef Botnan likte heller ikke situasjonen.

– Du blir litt sånn opprørt der og da, men det kom seg heldigvis veldig fort. Den tsjekkiske treneren var heldigvis der også. Vi fikk lagt henne ned og fikk beina opp. Hun hadde farge i kinnene og så ganske frisk ut, sa han til NRK.

Lagvenninnen Tiril Eckhoff bekreftet også overfor NRK etter målgang at Tandrevold var ved bevissthet. Eckhoff tok seieren i Oberhof.

Hun skjønte at noe hadde skjedd på sisterunden.

– Det var sykt merkelig. Jeg gikk forbi henne og tenkte at nå går vi sammen på sisterunden. Så ble hun plutselig borte, og da skjøte jeg at det hadde skjedd noe, sa Oberhof-vinneren.

(©NTB)

Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene?