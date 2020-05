Tanguy Ndombele skal ha bestemt seg: - Vil ikke forlate London som flopp

Tottenham-stjernen skal ha tatt et valg om egen fremtid.

Debutsesongen til Tanguy Ndombele i Tottenham har ikke gått helt etter planen.

Rekordkjøpet har blant annet måtte tåle kritikk fra manager José Mourinho etter varierende forestillinger - og nylig ble det meldt at Barcelona har vist interesse for midtbanespilleren.

- Nådeløs

Men nå melder The Telegraph at Ndombele har bestemt seg for å bite tenna sammen - og at spilleren ønsker å vise seg fra sin beste side i Spurs. Franskmannen skal være klar på at han ikke ønsker å forlate London med «flopp-stempelet» hengende over seg.

I Tottenhams siste Premier League-oppgjør før koronakrisen satt en midlertidig stopp for fotball, mot Burnley, var Mourinho nådeløs mot Ndombele, som han valgte å bytte ut i hvilen.

- Jeg må si at han har hatt god nok tid til å heve nivået sitt. Jeg vet at Premier League er vanskelig og at det tar lenger tid for noen spillere å tilpasse seg, men en spiller med hans potensial må gi oss mer enn han gjør nå, sa Mourinho etter poengdelingen mot Burnley - og la til at lagets hans i praksis spilte uten midtbane.

HEKTES AV: Mourinho med en trøstende hånd på Nbombeles skulder i det han byttes ut. Foto: David Klein (Reuters)

Tidligere i sesongen anklagde også Mourinho sitt stjernekjøp for at han «alltid» var skadet.

The Telegraph sammenligner også Mourinhos behandling av Nbombele med Luke Shaw-situasjonen i Manchester United, hvor portugiseren på et tidspunkt ble anklaget for å mobbe United-backen.

Så gjenstår det å se om midtbanespilleren, som står bokført med 12 Premier League-starter denne sesongen, har en fremtid i Tottenham. En treningsøkt i april kan kanskje tyde på det.

- Mourinho organiserte egentrening

Tidlig i april dukket det opp bilder på sosiale medier av Mourinho og et par av hans spillere i full trening i London. Bildene dukket opp kort tid etter at britiske myndigheter kom med sine retningslinjer for aktivitet under koronakrisen.

Da ble det rapporter at Mourinho, samt Davinson Sánchez, Tanguy Ndombele og Ryan Sessegnon var ute og trente i Hadley Common-området av Barnet.

Alle fire skal være bosatt i området.

The Telegraph legger til at under seansen hadde Mourinho en egen en til en-økt med Ndombele, til tross for at manageren i ettertid måtte ut å beklage opptrinnet.