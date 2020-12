- Tanken på å drive med noe annet enn håndball har ikke slått meg, og håper ikke den slår meg heller

Christian Berge er sulten på gull i kommende verdensmesterskap. I dette intervjuet kan du bli bedre kjent med den norske landslagssjefen.

- Takk som stiller, Christian Berge. Du er noen få uker unna mesterskap med herrelandslaget. Hva tenker og funderer du mest over i denne perioden?

- Vanligvis ville det vært analyse av motstandere. Nå er det en del andre ting som står i fokus, som planlegging av hvor vi skal starte landslagssamlingen. Det er jo en litt spesiell periode nå, men generelt går tiden til planlegging av samling og analyse av motstandere i innledende runde. Vi tar også høyde for at vi kommer videre derfra, så det blir naturlig å analysere eventuell motstand i en hovedrunde også.

- Hva er målet i VM?

- Vi har jo tatt sølv to ganger, så nå er målet naturligvis å gjøre det bedre enn det. Det betyr jo at vi gjerne vil vinne. Hver gang vi går på banen så går vi for å vinne hver eneste kampene, og vinner du nok av dem så får man gullet også.

- Merker du noe forskjell på å skulle reise til VM nå, etter de siste årenes prestasjoner, kontra tidligere mesterskap?

- Forskjellen er at vi er mye mer stabile i prestasjonene våre. Selv om vi hadde en liten bommert i 2018, har det vært stabilt bra prestasjoner. Som sagt, så mangler vi det gullet, og det er virkelig noe vi jobber for. Forskjellen nå kontra tidligere er at vi går inn i mesterskap som en av nasjonene som er favoritter til å være med å slåss om gullet.

- Hvordan vil du beskrive din egen håndballfilosofi?

- Det er et vanskelig spørsmål. Hvis det er snakk om ledelse, så driver jeg med relasjonsledelse, fordi det er dét håndball handler om for meg. Jeg bruker erfaringene jeg fikk som spiller, det som funket for meg, til å danne min egen filosofi. Når det gjelder selve spillet, så er det at vi skal være det hurtigste laget i hele verden. Vi har veldig tydelige forventninger til spillerne om hva de skal være gode på, og jeg tror det har vært avgjørende for at vi har tatt de stegene vi har tatt de siste årene.

- Er relasjoner mellom spillerne hovedfokuset ditt?

- Ja, jeg har den grunntanken om at vi må trives når vi er sammen i et lag. Det er glede som skal prege det vi holder på med, hvis ikke kommer vi ingen vei. Jo bedre vi trives sammen, jo bedre spiller vi på banen.

- Er spillerne involvert i diskusjoner om hvordan dere skal spille?

- Jeg er opptatt av å involvere spillerne i hvorfor vi spiller som vi gjør. Det er også viktig at de er med på å bygge, ikke bare en kultur, men vår kultur. Dette gjør at de får et veldig sterkt eieforhold til spillet og produktet som vises gjennom kampene på TV.

- Du trente Elverum før du ble Norge-sjef. Hva er den største forskjellen på å være klubbtrener og landslagstrener?

- Det er stor forskjell. Jeg kan påvirke utviklingen og de individuelle ferdighetene til spillerne veldig lite, da må man ha daglig kontakt, men jeg treffer jo spillerne bare fire ganger i året til samling. Det jeg jobber med er å ta det beste ut av hver spiller og sette det i et system. Når vi møtes, handler om samhandling, og mer samhandling. Du har ikke samme mulighetene som i klubb da du står på gulvet hver dag og kan bygge individuelle ferdigheter. Det er litt kjedelig å se gutta så sjelden, men det er fantastisk morsomt når vi først er i mesterskap.

- Du sier at du ser spillerne dine fire ganger i året, men du har vel kontakt med dem oftere enn det?

- Ja, det har jeg. Veldig mye også. Jeg prøver å gi tilbakemelding på hva de presterer hver uke i klubbhåndballen. Jeg ser jo alle kamper, også blir jeg tilsendt klipp av situasjoner på banen jeg må analysere. Jeg prater veldig mye med mange, og litt mindre med andre. Det er veldig individuelt om de ønsker å ha mye eller litt mindre kontakt. Det er bare rett og rimelig at spillerne ønsker forskjellig, det er ikke alle som er like og da skal man ikke oppføre seg som alle er like heller.

- Har du et taktisk forbilde?

- Jeg vil ikke si jeg har et spesielt taktisk forbilde, men jeg har lært en del om kollektiv idrett. Likevel vil jeg si at jeg har fulgt en del med på Nils Arne Eggen, og hans måte å bygge lag i Rosenborg. Men jeg vil heller si det er mange ulike trenere jeg har hentet inspirasjon fra.

- Hva slags håndball får man aldri se et Christian Berge-lag spille?

- Man skal aldri si aldri på noe, men jeg skal være så ærlig å si at jeg ikke er spesielt fan av 7 mot 6-spillet. Men jeg har skjønt at hvis regelen fortsetter så må jeg sette meg mer inn i det. Det krever en del ekstra trening, og jeg forstår at klubblagene bruker 7 mot 6, men på landslag er det litt vanskeligere fordi du får ikke nok repetisjoner på samlinger.

- Hvorfor tror du regelen kanskje ikke består?

- Det er en del misnøye blant flere trenere om den regelen. For meg så handler håndball om å vinne dueller, og ved 7 mot 6 så mister man litt det aspektet. Jeg har virkelig prøvd å hente erfaring på det, men det er vanskelig når man ikke får øve nok på det.

- Hvor avgjørende er det for å lykkes med Norge at spillerne på landslaget har en hverdag i europeiske proffklubber?

- Det er ikke avgjørende, men noen av de må ha det. De aller beste må jo være ute i de beste klubbene. Samtidig har vi alltid med noen fra norske klubber i troppen. Vi hadde jo Olaf Hoffstad som skulle være med på bortekampen mot Italia i starten av november, men han hadde ikke mulighet til å delta på grunn av koronarestriksjoner. Landslaget består alltid av noen fra norsk liga, men enerne på landslaget må spille i de beste ligaene i verden.

- Hva tror du er grunnen til er at landslaget ikke har klart å slå Danmark i de siste mesterskapene?

- Haha, hadde jeg hatt svaret på det så hadde det vært enkelt. Nei da, men Danmark er jo det beste laget i verden, selv om de hadde et skikkelig feilskjær i mesterskapet i fjor. De er ikke uslåelige. Det er et land med veldig gode spillere, men jo flere sjanser vi får, jo nærmere er vi å slå dem.

- Danskene har jo hatt stor suksess i flere år, men tror du den tiden er over når de største stjernene som Mikkel Hansen og Niklas Landin legger opp?

- Det er en veldig god rekruttering i Danmark. Det generasjonsskiftet der tror jeg skal gå veldig bra, og det gjelder å ta generasjonsskiftene litt oftere. Én eller to profiler ut av laget skal ikke være noe problem. Det gjelder å bygge nye profiler før de andre må gi seg.

- På ditt eget landslag har du verdensstjerne Sander Sagosen, hva gjør du for å kunne maksimere hans potensial?

- For meg handler det om individualisering av utøverne. Vi vil tilrettelegge alt for at han kan prestere på banen, samtidig som at vi skal skape et lag. Han må fortsette å ønske å bli verdens beste spiller, og så lenge han vil det settes det krav for prestasjoner hver eneste gang. Jeg gjør ikke noe spesielt for å motivere han, han kommer alltid motivert og klar til å prestere sitt beste på banen.

- Er det noen i Norge-garderoben nå som har potensial til å bli landslagssjef i fremtiden?

- Det er klart. Det er det flere av.

- Hvem?

- Det er mange. Vi har Christian O`Sullivan som er virkelig dyktig. Vi har Sander Sagosen som lever og ånder for håndball, men det er absolutt flere som kan gå ut å gjøre en virkelig bra jobb for landslaget.

- Fotballandslagets Lagerbäck og Alexander Sørloth havnet i en opphetet diskusjon på et internt spillermøte nylig. Hva slags tanker gjør du deg om den saken?

- Jeg har hørt litt om det, men kan ikke si jeg har fulgt med veldig eller satt meg så mye inn i hvorfor det skjedde. I utgangspunktet ønsker man selvfølgelig ikke det, og hvis det er saker man tar opp internt så er man ferdig i det man går fra det møtet.

- Hva hadde du gjort og tenkt hvis det kom frem at noen pratet til pressen om diskusjoner og krangler på interne spillermøter hos dere?

- Det hadde vært veldig energikrevende hvis det hadde kommet frem at ting som ble sagt på interne møter hadde blitt lekket til media. Det hadde mest sannsynlig blitt en sak som ville pågått over flere dager, som man må ta hånd om istedenfor å kunne fokusere på andre ting. Jeg håper ikke noe sånt skjer, men hvis det skjer så må man kunne takle det på best mulig måte.

- Gitt situasjon: Du får skade på en sentral spiller før en VM-finale. Spilleren er tydelig hemmet, men insisterer på å spille. Hva gjør du?

- Tar han med til legeteamet og lar dem ta den endelige avgjørelsen på om det er mulig å spille eller ikke.

- Så verken du eller spilleren har siste ordet i en slik situasjon?

- Overhodet ikke. Vi gjør akkurat som det legeteamet sier.

- Hva er de største forskjellene fra da du spilte håndball og håndball nå?

- Det er mye bedre individuelle kvaliteter nå. Tidligere var det mye mer kollektivt og systembasert enn nå. Nå er det mye mer råskap og kvaliteter på det å vinne dueller en mot en. Da jeg spilte var mye basert på trekk med gitte løsninger, spillet er ikke basert sånn nå lenger. Hvis jeg skulle spilt nå, hadde jeg nok falt helt igjennom.

- Hvorfor tror du at herrelandslaget ikke klarte å ta medalje i mesterskap før i 2017?

- Det har jeg ikke noe godt svar på, men vi var gode spillere da vi spilte på landslaget i min tid også. Vi fikk aldri spillet til å sitte helt, og det kollektive stemte langt dårligere enn det gjør på landslaget nå.

- Tror du profesjonaliseringen har noe med utviklingen å gjøre?

- Det er det ingen tvil om. Profesjonaliteten har blitt hundre ganger bedre når det gjelder viktige ting som trening, restitusjon, planlegging. Det har ikke bare blitt bedre i proffe klubber i Europa, men også her hjemme i Norge.

- Hvor lenge har du planer om å være Norge-trener, og hva blir steget videre?

- Godt spørsmål, jeg er veldig usikker. Så lenge jeg har det moro med å være landslagstrener, så forblir jeg landslagstrener. Jeg har jo ennå ikke vunnet noe, og det er jo det store målet. Når det skjer, at vi vinner et mesterskap, så må jeg kanskje se på det med nye øyne. Kjenner jeg meg selv rett vil smaken på å vinne noe, gjøre at jeg vil vinne igjen, og igjen, og igjen, så får man bare se hvor lenge forbundet vil ha meg som trener.

- Har du noen gang vurdert å jobbe med noe annet enn håndball?

- Nei, jeg kan vel si at jeg er lykkelig som får lov til å holde på med det jeg liker best. Det er det ikke alle som får lov til. Jeg setter pris på at jeg fikk komme inn i den varmen her. Tanken på å drive med noe annet enn håndball har ikke slått meg, og håper ikke den slår meg heller.

- Så det du sier er at du vil holde på med håndball for resten av livet?

- Ja, det tror jeg. Om det blir i en annen rolle eller i klubb så får jeg ta det da, men det er i lagidrett og håndball jeg vil være.

