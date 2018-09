Tap for Aleesami og Palermo

Haitam Aleesami og hans Palermo fikk sitt første tap i Serie B da Brescia vant 2-1 tirsdag. Dermed falt laget til 6.-plass på tabellen.

Palermo sto med to seirer og to uavgjorte etter de fire første kampene. Aleesami startet på benken tirsdag, men ble byttet inn ved pause på stillingen 2-0 til Brescia.

To raske scoringer av Alfredo Donnarumma satte hjemmelaget i førersetet. Aleesami kom inn for Radoslaw Murawaski, som spilte venstre kant i 3-4-3-formasjonen. Han pådro seg et gult kort i en omgang der Stefano Moreos redusering i det 86. minutt skapte ny spenning, men der det ikke ble poeng.

Hellas Verona slo Spezia 2-1 og topper tabellen med 13 poeng av 15 mulige.

