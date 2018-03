Tap for Martinsen i NHL-comebacket

Andreas Martinsen fikk drøye 11 minutter på isen i debutkampen for Chicago Blackhawks. Det endte imidlertid med 1-5-tap mot gamlelaget Colorado Avalanche.

Martinsen er tilbake i den nordamerikanske toppligaen etter å ha blitt flyttet opp fra farmerlaget Rockford IceHogs.

I sin første kamp i Blackhawks-trøya bidro han med to skudd på mål, og var på isen i 11 minutter og 22 sekunder.

Motstanderlaget var Avalanche, hvor Martinsen tidligere spilte fast fram til overgangen til Montreal Canadiens og deretter til Blackhawks.

Raknet

Tirsdagens kamp åpnet bra for Blackhawks. Brent Seabrook scoret drøye 15 minutter ut i 1. periode, og hjemmelaget fra Chicago kunne gå til pause på stillingen 1-0.

Målet til Seabrook ble imidlertid det eneste for Blackhawks, og allerede etter to minutters spill i andre periode begynte scoringene å renne inn for Avalanche.

Mikko Rantanen, Tyson Barrie og Erik Johnson satte alle hvert sitt mål for bortelaget, mens Alexander Kerfoot scoret to.

VM-aktuell?

Blackhawks, som har vunnet Stanley Cup hele tre ganger siden 2010, ligger utsatt til med tanke på å komme seg til sluttspillet denne gangen.

Det gjenstår åtte kamper av grunnspillet for klubben. Dermed er det mye som taler for at Martinsen kan være aktuell for Norge under ishockey-VM i Danmark i begynnelsen av mai.

Martinsen har som første oppgave å vise at han er verdt ny kontrakt når sommeren kommer og spillerne skal vurderes. 27-åringens kontrakt går ut etter sesongslutt.

– Det blir viktig nå ja. Så jeg får bare gå ut og gjøre mitt i hvert bytte jeg får, sa nordmannen til VG i forkant av NHL-comebacket.

Før kampen sto Martinsen oppført med 119 NHL-kamper, sju mål og elleve assist for Colorado Avalanche og Montreal Canadiens.

Denne sesongen har han spilt 61 kamper og scoret 12 mål for IceHogs.

Zucca tapte også

Også Mats Zuccarello var på NHL-isen tirsdag. Sammen med New York Rangers gikk han på en ny smell da laget møtte Columbus Blue Jackets på hjemmebane. Kampen endte 5-3 til bortelaget.

Med dette har Rangers tapt fem av de sju siste kampene. Mats Zuccarello var på isen i like under 20 minutter. Han hadde ingen assists eller scoringer, men bidro med tre skudd på mål.

Blue Jackets var i ledelse nesten gjennom hele kampen, etter at Alexander Wennberg satte inn det første målet 14 minutter ut i første periode. Artem Panarin sto for tre mål for bortelaget i løpet av kampen, mens også finske Markus Nutivaara noterte seg med scoring for gjestene fra Columbus i Ohio.

Kevin Hayes, Mika Zibanejad og Chris Kreider sto for målene til Rangers.

