Tap for Ruud og Norge

Casper Ruud tapte 3-6, 6-7 for den russiske storspilleren Daniil Medvedev under 3. runde av ATP Cup i Australia tirsdag. Norge vil dermed tape for Russland.

Nordmannen viste solid spill og var helt på høyde med sin motstander. Etter bare ett servebrudd tok verdens femte beste spiller for tiden, det første settet 6-3. Den 21 år gamle nordmannen hadde derimot store muligheter til å snu kampen i det andre settet. Han fikk en del vinnere og klarte å bryte russeren til 3-1-ledelse. Nå klarte ikke Ruud å holde sin neste serve, slik at Medvedev kunne redusere. Spillerne holdt sine server resten av settet og kampen ebbet ut til 6-6 og tie break Der ledet Ruud 4-2 før russeren skjerpet seg og tok hjem kampen med 8-6. – Det var gøy, tøft og varmt. Det var virkelig utfordrende. Det er litt konstraster fra det jeg er vant til, sa Ruud til Eurosport. Ruud har så langt vunnet to singleseire i ATP Tour. Det vil gi ham 130 poeng på ATP-rankingen hvor han er nummer 53. Ved neste korsvei vil han ta seg opp blant de 50 beste til en 46.-plass. – Jeg følte at jeg klarte å utfordre ham. Jeg hadde noen muligheter i det andre settet, men det var dessverre noen poeng som skilte oss, sa Ruud. Neste turnering for Ruud blir ATP-turnering i Auckland, New Zealand fra mandag. – Dette er en god oppladning til Australian Open. Nå må man tenke på neste turnering i Auckland. Det går i ett og jeg gleder meg allerede. Spillet er bra og det er bare å holde det gående, sa Ruud. Viktor Durasovic tapte sin kamp 2-6, 1-6 for Karen Khatsjanov. Dermed vil Norge tape kampen i gruppe D i ATP Cup. Ruud skal senere tirsdag spille double. (©NTB)