Tap for Tettey og Henriksen i mesterskapsserien

Alexander Tettey og Norwich gikk på et 0-2-tap hjemme mot topplaget Cardiff i mesterskapsserien. Hull og Markus Henriksen tapte 0-1 mot Sheffield Wednesday.

Junior Hoilett og danske Kenneth Zohore sikret tre poeng for Cardiff. Alexander Tettey spilte hele kampen på midten for hjemmelaget Norwich, men måtte konstatere at det ikke ble poeng denne gang. Cardiff er tabelltoer bak Wolverhampton, Norwich vaker rundt midten av tabellen.

Markus Henriksen spilte hele kampen mot Sheffield Wednesday for hjemmelaget Hull, men heller ikke han maktet ikke å bidra til poeng. Jordan Rhodes ble matchvinner for bortelaget. Hull på 18.-plass har 47 poeng, Sheffield Wednesday på plassen over har to poeng mer.

Martin Samuelsen var ubenyttet reserve da bunnlaget Burton slo Derby 3-1 hjemme. Liam Boyce, Luke Murphy og Lucas Akins ble heltene for hjemmelaget. Måltyven David Nugent scoret for bortelaget. Burton på nest siste plass har 35 poeng, fem poeng bak Bolton på sikker plass. Derby på sjuendeplass har 68 poeng.

Senere lørdag tar Stefan Johansens Fulham imot Brentford. Klarer ikke Fulham å vinne, er serieleder Wolverhampton sikret opprykk til Premier League neste sesong.

Øvrige kamper lørdag: Sheffield United – Millwall 1-1, Barnsley – Bolton 2-2, Middlesbrough – Bristol City 2-1, Nottingham Forest – Ipswich 2-1, QPR – Preston 1-2, Reading – Sunderland 2-2.

(©NTB)

Mest sett siste uken Power deler ut 40.000 sykler – her er ekspertens knallharde dom