Tap for Thoresens KHL-lag igjen

Assist fra nordmannen hjalp lite da motstanderen scoret fire kjappe.

DINAMO MINSK - SKA ST. PETERSBURG 6-3:

Patrick Thoresen og hans SKA St. Petersburg måtte gi tapt borte mot Dinamo Minsk i KHL i ishockey.

Thoresens lag kom fra 3-4-tap mot Avtomobilist Jekaterinburg nylig, men maktet ikke å revansjere det nederlaget i Hviterussland fredag.

SKA tapte også i det forrige møtet med Dinamo Minsk for ti dager siden.

Tross 40-20 i favør SKA på skuddstatistikken, scoret Dinamo Minsk flere mål enn bortelaget. Jhonas Enroth spilte bakerst hos Las Haugens tidligere klubb, og svensken vant så definitivt målvaktskampen mot Igor Sjestjorkin. Sistnevnte ble tatt av isen etter fire baklengsmål og erstattet av Mikko Koskinen

Jegor Jakovlev ga gjestenes lag ledelsen etter kun to og et halvt minutt i første periode, en scoring Thoresen var tredje sist på. Assisten hjalp dog lite for SKA, for vertene slo hardt tilbake i midtperioden.

Marc-Andre Gragnani utlignet til 1–1 tidlig i andre periode, før scoringer fra Jack Skille, Jevgenij Kovyrsjin og Justin Fontaine sørget for at det sto hele 4-1 allerede før seks minutter av midtperioden var spilt.

Sergej Sjirokov skapte spenning i kampen med sin 2-4-scoring like før periodeslutt, men både Alexander Pavlovitsj og Quinton Howden scoret da SKA St. Petersburg hadde tatt ut keeper i jakten på et nytt reduseringsmål.

Sergej Plotnikov pyntet på resultatet med sin 3-6-redusering i kampens siste spilleminutt.

Dinamo Minsk ligger på 10.-plass i KHL med 69 poeng, mens Thoresens lag ligger topper med 114 poeng.

(©NTB)

